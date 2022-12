Czwartkowy Super Express publikuje rozmowę z wiceministrem sprawiedliwości Michałem Wosiem (Solidarna Polska), którego pyta o zarzuty i wotum nieufności wobec ministra Zbigniewa Ziobry, dalsze funkcjonowanie jego ugrupowania w koalicji i zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym.

"Jestem w stanie przyjąć założenie, że projekt jest forma kapitulacji wobec Unii i niesie ze sobą ryzyko gigantycznej anarchii w sądownictwie. W takim przypadku scenariusz, w którym solidarna Polska tego projektu w parlamencie nie popiera, przychodzi mi do głowy. Przychodzą mi także do głowy scenariusze, w których mogłoby to oznaczać koniec Zjednoczonej Prawicy. Wszystko zależy od najbliższych godzin i dni" - powiedział "SE" Woś.

Wiceminister podkreślił, że projekt nie był znany ani Solidarnej Polsce, ani ministerstwu sprawiedliwości. Dodał, że w tej chwili trwają prace ekspertów, którzy mają ustawę przeanalizować pod kątem ewentualnych zagrożeń. Wtedy Solidarna Polska przedstawi szczegółowe stanowisko.

Woś powiedział też, że Solidarna Polska, jako członek koalicji nie zgadza się "co do kierunku europejskiego". Jej zdaniem powinniśmy na forum europejskim stawiać sprawy jednoznacznie.

Kaleta: Solidarna Polska przeciwna projektowi

Wiceminister sprawiedliwości i polityk Solidarnej Polski Sebastian Kaleta oświadczył w środę wieczorem, że SP będzie przeciwna temu projektowi. Dodał, że proponowane rozwiązania m.in. mogą doprowadzić do "anarchii w polskim sądownictwie".

Fogiel: Liczę, że wszyscy w Zjednoczonej Prawicy zdają sobie sprawę, że przymiotnik "zjednoczona" jest nieprzypadkowy

Szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Radosław Fogiel (PiS) pytany w czwartek w Programie Pierwszym Polskiego Radia o deklaracje koalicjantów ocenił, że nie jest ona dobra. Jak zaznaczył, nie chce prowadzić korespondencyjnego sporu z Solidarną Polską przez media.

Dopytywany czy wobec takiego stanowiska Solidarna Polska pozostanie w koalicji aż do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych odpowiedział: "Mam nadzieję, że wszyscy w Zjednoczonej Prawicy zdają sobie sprawę, że ten przymiotnik +zjednoczona+ jest nieprzypadkowy". "Wtedy jesteśmy sprawni, efektywni, kiedy jesteśmy zjednoczeni, ale to moja opinia, mam tylko nadzieję, że inni ją podzielają" - dodał polityk PiS.

Fogiel został też zapytany czy PiS liczy np. na głosy Lewicy - jeśli chodzi o głosowanie nad projektem dotyczącym SN. "Liczymy przede wszystkim na racjonalne podejście wszystkich sił sejmowych, niezależnie czy to w opozycji, czy w koalicji rządzącej - na racjonalną debatę" - powiedział. "Dzisiaj prezentujemy rozwiązanie, które ma ten walor, że KE przyjęła stanowisko, że po jego uchwaleniu wypłaci pieniądze z KPO" - zaznaczył.

Podkreślił też, że ta nowelizacja nie idzie na tyle daleko, aby tworzyć zagrożenie dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. "Równocześnie uważamy, że warto zrobić wszystko - w ramach konstytucyjnych i traktatowych - żeby te pieniądze do Polski trafiły i żeby ten spór z Komisją uciąć czy przynajmniej ograniczyć" - dodał.

Fogiel odniósł się też do pytania o zaplanowane na czwartek oświadczenie prezydenta Andrzeja Dudy, który ma przedstawić stanowisko ws. projektu o SN.

"Z tego co wiem przedstawiciele rządu, w tym chyba nawet pan premier rozmawiali, byli w kontakcie z panem prezydentem, przedstawiali te propozycje" - mówił.