Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) ma się zajmować sprawami dyscyplinarnymi sędziów. Test bezstronności będą mogli stosować sędziowie, a nie tylko strony postępowania, natomiast za wykorzystanie innych ścieżek badania statusu sędziego nie będzie groziła odpowiedzialność dyscyplinarna. To najważniejsze założenia zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. Mają one pomóc uruchomić Krajowy Plan Odbudowy dla Polski. Poinformował o tym wczoraj minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk.

Na te zapowiedzi krzywo patrzą ziobryści, co może zwiastować kolejne przesilenie w koalicji rządzącej. Zwłaszcza że również wczoraj PiS przegrał głosowanie w sejmowej komisji w sprawie powołania komisji weryfikacyjnej, mającej badać rosyjskie wpływy na polską politykę energetyczną po 2007 r.