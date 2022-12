W przyszłym roku nakłady obronne mają sięgnąć 138 mld zł, z czego ok. 100 mld wyda budżet państwa . Pozostałe środki ma zapewnić m.in. FWSZ. Zgodnie z informacjami przedstawianymi na początku listopada przez Wojciecha Skurkiewicza, wiceministra obrony, tegoroczny plan finansowy FWSZ przewidywał wpływy i wydatki na poziomie ok. 20 mld zł. – W 2023 r. wpływy są planowane w wysokości 49,3 mld zł, a wydatki są planowane na cele określone w Programie Rozwoju Sił Zbrojnych. Będzie to kwota 45,9 mld zł – mówił przedstawiciel MON.