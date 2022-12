Jak wynika z informacji podanej przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach służby zostały wezwane na plac budowy przy ul. Dobrowolskiego przed godz. 7. Według zgłoszenia mężczyzna pracujący na żurawiu budowlanym, na wysokości ok. 36 m, stracił przytomność.

Reklama

Rzeczniczka katowickiej policji podkomisarz Agnieszka Żyłka, przekazała PAP, że pracownik nie żyje. „Z tego, co udało się do tej pory ustalić, był to naturalny zgon, mężczyzna zasłabł ze względu na stan zdrowia” - powiedziała.

„Trwa akcja sprowadzania ciała tego mężczyzny na ziemię. Na miejscu są obecne dwa zastępy PSP, pracuje m.in. specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego z Radzionkowa” - powiedział PAP kpt. Rafał Gruszka z Komendy Miejskiej PSP w Katowicach. (PAP)

Reklama

kon/ akub/