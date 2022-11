Nie widzę żadnej wartości dodanej z obecności ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa w Polsce. Uważam, że decyzja, by nie przyjeżdżał do Polski na szczyt OBWE w Łodzi jest absolutnie trafna - ocenił we wtorek minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk.

Minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk był pytany we wtorek w PR24, czy jego zdaniem minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow powinien "wjechać" do Polski na zaplanowany na 1 i 2 grudnia szczyt OBWE w Łodzi, w którym udział wezmą szefowie resortów spraw zagranicznych państw zrzeszonych w tej organizacji. Minister został zapytany o kontekst dyplomatyczny tej sytuacji, ponieważ Kreml - powołując się za zasady dyplomatyczne - ocenił, że Ławrow powinien przyjechać do Polski. Reklama "Rosja łamie wszystkie zasady prawa międzynarodowego, nie szanuje zasad, jest państwem rozbójniczym - w kontekście relacji międzynarodowych - i jako takie państwo nie powinna powoływać się na tego rodzaju zasady i udawać, że nic się nie stało" - mówił Szynkowski vel Sęk nawiązując do rosyjskiej inwazji na Ukrainę i toczącej się wojny. Minister podkreślał, że Rosja jest "państwem agresorem" i przypomniał, że z wielu forów międzynarodowych została wykluczona. "Nie widzę żadnej wartości dodanej z obecności Siergieja Ławrowa w Polsce i uważam, że decyzja, żeby Siergiej Ławrow nie przyjeżdżał do Polski, nie został zaproszony, jest decyzją absolutnie trafną" - powiedział. Reklama W piątek rzecznik MSZ Łukasz Jasina poinformował, że Polska nie spodziewa się wizyty rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa na Radzie Ministerialnej OBWE w początkach grudnia w Łodzi. "Stanowisko polskiego MSZ zostało notą dyplomatyczną przekazane stronie rosyjskiej" - poinformował PAP Jasina. Rozpoczął się szczyt G20. Część przywódców nie chciała być na zdjęciu z Ławrowem Zobacz również Wcześniej w piątek agencja AFP, powołując się na źródła w polskiej prezydencji OBWE, podała, że Polska, która jest organizatorem spotkania ministrów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), zaplanowanego na początek grudnia, odmówiła szefowi rosyjskiej dyplomacji Siergiejowi Ławrowowi pozwolenia na wjazd do kraju. Głównym zadaniem powstałego w 1992 r. Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, jest ułatwianie dialogu międzyparlamentarnego w celu realizacji celów OBWE, umacniania bezpieczeństwa i współpraca w trzech wymiarach: polityczno-wojskowym, gospodarczo-ekologicznym i ludzkim. Zgromadzenie Parlamentarne OBWE tworzą parlamentarzyści z ponad 50 państw.(PAP) Autor: Daria Kania dka/ godl/