Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż United Surveys dla DGP i RMF FM. W badaniu zapytaliśmy respondentów o to, co jest aobecnie ich największym zmartwieniem. Ogólne wyniki raczej nie zaskakują - ponad połowa ankietowanych wskazała na wysokie ceny. Po ponad 10 proc. wskazań miały rosnące raty kredytów czy inne, niewymienione na naszej liście. Niemal 13 proc. stwierdza, że nie ma dziś żadnych zmartwień. Choć z rynku pracy zaczynają dochodzić sygnały o możliwych zwolnieniach, to wynik badania nie pokazuje takich obaw.