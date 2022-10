Przewodniczący Platformy Obywatelskiej spotkał się we wtorek z mieszkańcami Ostrowa Wlkp. Po jego wystąpieniu pytania zadawali obecni na sali mieszkańcy Ostrowa Wlkp.

"Chciałabym, żeby moi przyjaciele ze środowiska LGBT+ mogli brać ślub w Polsce i nie musieli wyjeżdżać za granicę" – oświadczyła uczestniczka spotkania i podkreśliła, że "nasze środowisko to prawie dwa miliony głosów".

Donald Tusk odpowiedział, że jego zdaniem potrzebny jest "taki mądry, uczciwy kontrakt między ludźmi, środowiskami i siłami politycznymi. Kontrakt na rzecz przełomu w tej sprawie i zbudowany na racjonalnej, odpowiedzialnej bazie politycznych możliwości" - powiedział.

Podkreślił, że "bardzo chcę i to nie jest pusta chęć, bo jestem przekonany, że do tego doprowadzę, żeby ten przełom dokonał się zaraz po wyborach. I on się dokona. Ale chciałbym współpracy, kiedy będziemy szukali sposobów, które to umożliwią. Tu nie chodzi już o manifestowanie swojego poglądu w tej sprawie, tylko o rzeczywiste zmiany" – powiedział.

Lider PO zapewnił ostrowiankę, że jedną z pierwszych decyzji po wygranych wyborach będzie kwestia związków partnerskich. "Wiem, że w niektórych środowiskach pojawia się debata, dlaczego mówimy o związkach partnerskich a nie o ślubach. Chcę, żeby ten przełom się dokonał, żebyśmy zbudowali sytuację, w której radykalnie na korzyść zmieni się sytuacja prawna i godnościowa między innymi środowisk LGBT" – podkreślił.

Tusk nadmienił, że w dyskusji pojawia się też kwestia adopcji dzieci przez związki partnerskie. "Nie chcę tu rozstrzygać, ta debata trwa w wielu krajach. Uważam, że w Polsce powinniśmy wreszcie spróbować zrobić ten pierwszy bardzo poważny krok. Wszyscy musimy zacząć o tym myśleć w kategoriach sprawczości" – dodał. (PAP)

autorka: Ewa Bąkowska

