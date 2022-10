Rzecznik rządu był pytany podczas czwartkowej konferencji prasowej o weekendową wizytę w USA wicepremiera, szefa MAP Jacka Sasina i minister klimatu Anny Moskwy. Jak podają media, wizyta dot. sfinalizowania umowy ws. budowy elektrowni atomowej w Polsce. Müller na pytanie, czy tylko podmioty z USA są jeszcze w grze, czy też nadal są brane pod uwagę także podmioty francuskie czy koreańskie, odpowiedział: "W negocjacjach zawsze jest ważne to, aby do samego końca mieć różne rozwiązania na stole".

Reklama

"Wszystkie możliwości są w tej chwili otwarte, a negocjacje trwają" - stwierdził rzecznik rządu. Dopytywany, czy ministrowie jadą podpisać umowę odpowiedział: "Każda możliwość jest na stole w tej chwili" - stwierdził.

Jak podał w czwartek Business Insider Polska, w najbliższy weekend wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin z minister klimatu i środowiska Anną Moskwą udają się z wizytą do USA. "Według naszych źródeł na miejscu dojdzie do spotkania polskiej delegacji z sekretarz energii USA Jennifer Granholm. W USA mają zostać ustalone ostatnie szczegóły dotyczące kontraktu na budowę pierwszego bloku elektrowni jądrowej, którego wykonawcą będzie amerykański Westinghouse" - czytamy.

Reklama

W środę „Rzeczpospolita”, powołując się na nieoficjalne informacje, podała że PGE i ZE PAK mają podpisać list intencyjny z Koreańczykami dotyczący budowy drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. Konsorcjum ma realizować projekt w Pątnowie.

Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) Polska planuje budować nowoczesne, ale sprawdzone i duże reaktory typu PWR. Harmonogram zakłada budowę i oddanie do eksploatacji dwóch elektrowni jądrowych po trzy reaktory każda. Start budowy pierwszego reaktora planowany jest w 2026 r., a jego uruchomienie w 2033 r. Oddanie do eksploatacji ostatniego reaktora w drugiej elektrowni ma nastąpić w 2043 r. Oferty dla polskiego rządu ws. budowy bloków złożyły francuskie EDF, koreańskie KHNP oraz Westinghouse we współpracy z rządem USA. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco