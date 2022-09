Jak wynika z informacji DGP, będą one skierowane do dyrektorów generalnych urzędów, mają mieć charakter wytycznych. – Nie będą wskazywane konkretne rozwiązania, a raczej zostanie wyznaczony procentowy cel zmniejszenia zużycia energii – wskazuje nasz rządowy rozmówca. Nieoficjalnie mówi się o zmniejszeniu zużycia o ok. 10 proc.

W PiS próby otwartej komunikacji dotyczącej oszczędności energii czy ciepła budzą obawy polityczne o to, że rząd znajdzie się w ogniu krytyki opozycji i mediów – że zamiast zapewnić opał czy znośne ceny energii, doradza, jak oszczędzać. Już raz po tym, jak Mateusz Morawiecki zachęcał do ocieplania budynków, spadła na niego fala krytyki. – Nie będzie zakazów, wolimy zachęty – mówi nam osoba z rządu. Zachęty mają mieć także wymiar finansowy. Koalicyjne stowarzyszenie „OdNowa” grupujące byłych członków Porozumienia proponuje wsparcie samorządów w wymianie oświetlenia ulicznego na bardziej oszczędne i ten pomysł jest poważnie rozważany.

Wewnątrz rządu nadal toczy się dyskusja nad osłonami dla odbiorców energii elektrycznej i gazu. Sejm w tym tygodniu ma przegłosować senackie poprawki do ustawy o dopłatach do paliw. Przewidują one m.in. rozszerzenie dopłat na odbiorców energii elektrycznej czy małe i średnie firmy. Jak wynika ze słów naszych rozmówców, z uwagi na koszty PiS chce je odrzucić. Rząd odbiorów gazu i energii elektrycznej chce wesprzeć w inny sposób – ograniczając wzrost taryf. Prezes partii Jarosław Kaczyński zapowiedział np. zerowy wzrost cen prądu dla gospodarstw domowych, jeśli nie zużyją więcej niż 2 tys. kWh w ciągu roku. – To mniej więcej średnie zużycie prądu w gospodarstwie domowym, rozwiązanie dotyczyłoby taryfy g1 – mówi nasz rządowy rozmówca.

Osobną kwestią jest pomoc dla firm. Resort rozwoju i technologii przygotował pakiet dla firm energochłonnych, który może kosztować nawet 5 mld zł. Niezależnie trwają jednak w resorcie prace nad możliwymi rozwiązaniami dotyczącymi pomocy dla pozostałych firm, na razie jednak to tylko analizy z uwagi na potencjalne koszty takich rozwiązań. Druga trudność to fakt, że Bruksela mogłaby np. dopłaty bezpośrednie potraktować jako nieuprawnioną pomoc publiczną. Dlatego są analizowane także inne warianty. – Może mogłyby to być ulgi czy rozwiązania pomagające firmom zachować płynność mimo wzrostu cen energii – podkreśla jeden z naszych rozmówców. Na razie resort rozwoju nie wychyla się jednak z tymi pomysłami, bo czeka na finał rozmów z Brukselą.

– Zapewne ten drugi warunek jest łatwiejszy do spełnienia – podkreśla jeden z naszych rozmówców. Ale rząd nie spodziewa się szybkiego rozstrzygnięcia w tych kwestiach, decyzje mogą zapaść dopiero w kolejnym miesiącu. Tymczasem Komisja Europejska chce także dyskusji o obowiązkowych oszczędnościach zużycia energii, co z kolei jest nie w smak rządowi.

I tak np. w Danii, Hiszpanii, Niemczech i we Włoszech temperatura w budynkach użyteczności publicznej zostanie obniżona do 19 st. C. Na Węgrzech będzie to jeszcze jeden stopień mniej. Niemcy i Włosi dodatkowo wydadzą takie zalecenie także dla przemysłu. Ponadto niemieccy urzędnicy muszą się liczyć z brakiem ogrzewania wody. Francja czy Portugalia zamierzają zmniejszyć oświetlenie, chodzi przede wszystkim o budynki publiczne, ale i np. witryny sklepowe (to pomysł francuski). Grecja oprócz ograniczeń ogrzewania oczekuje od urzędników np. wyłączania komputerów po godzinach pracy.