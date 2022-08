To kolejny pomysł, o którym dyskutuje się w zaciszu rządowych gabinetów. Pierwszy wariant Jarosław Kaczyński w zasadzie już wykluczył. Z kolei obniżenie składki – np. o część wynikającą ze spłacaniem zobowiązań wspólnotowych zaciągniętych na poczet Funduszu Odbudowy – rodzi spore ryzyko. Może się to bowiem skończyć potrąceniem należności przez KE i kolejnym postępowaniem naruszeniowym wobec Polski. Nawet ziobryści twierdzą, że jednostronnie raczej nie obniżymy składki, ale można próbować uruchomić polityczny scenariusz prowadzący do jej obniżenia, np. wykorzystać sprawę uchodźców z Ukrainy i niewystarczające, jak dotąd, wsparcie finansowe ze strony KE w tej kwestii. – Artykuł 122 traktatu mówi, że jak jest kryzys pozostający poza kontrolą państwa członkowskiego, można wdrożyć nadzwyczajne środki. Nie ma tam katalogu tych czynności, jest tylko klauzula generalna – twierdzi polityk Solidarnej Polski. Wyjście z unijnego systemu handlu emisjami (ETS) lub jego czasowe zawieszenie. O to postuluje przede wszystkim Zbigniew Ziobro. – Obowiązek kupowania certyfikatów emisyjnych wynika z implementacji dyrektywy unijnej. Żeby np. zawiesić nasz udział w ETS, wystarczy zmienić ustawę, powołując się na klauzulę bezpieczeństwa związaną z nadchodzącym sezonem grzewczym i wysokimi kosztami energii. Być może trzeba będzie pójść w spór przed TSUE – wskazuje Ziobro. Jest jednak obawa, że takie jednostronne ruchy Polski w sprawie ETS doprowadzą do poważnych perturbacji (zaburzenie konkurencji, zatrzymanie transferów uprawnień emisyjnych do firm), a to – znów – oznacza groźbę postępowania naruszeniowego. – ETS ma inny charakter, niż chciałby Zbigniew Ziobro. To nie jest wyłącznie obciążenie, wiele firm korzysta z tego systemu. To tak nie działa, że możemy sobie wyjść z niego bez konsekwencji dla gospodarki – wskazuje rozmówca z otoczenia premiera. Jarosław Kaczyński nie sprecyzował charakteru polskich retorsji w obszarze energii. W wywiadzie dla „Sieci” dość oględnie tłumaczył, że kryzys gospodarczy i wojna w Ukrainie uzasadniają podejmowanie „nadzwyczajnych działań”, by „zadbać o polskich obywateli” i obniżyć koszty energii. Korzystanie z prawa weta. Polski rząd już straszył sięgnięciem po „polityczną broń ostateczną” w 2020 r. przy negocjowaniu nowego unijnego budżetu. Ostatecznie tego nie zrobił. Dziś słyszymy, że „weto jest zawsze na stole”. – Będziemy w różnych miejscach trochę nim straszyli – przyznaje osoba z KPRM. Pytanie, jak PiS skataloguje sobie sprawy, w których takie weto będzie politycznie opłacalne. Trudno się spodziewać, by Polska na złość Unii wetowała np. sankcje na Rosję czy nadanie statusu kandydackiego Ukrainie. Otoczenie Mateusza Morawieckiego mimo wszystko uważa, że w relacjach z KE nie wszystkie mosty zostały spalone i że obecny spór tak naprawdę nie wyjdzie poza warstwę retoryczną. – Samo przeniesienie dyskusji na obszar, czy KE ma prawo działać w taki sposób, może obudzi inne stolice europejskie, które zaczną się zastanawiać, czy nie dajemy zbyt szerokich uprawnień Komisji i czy ona kiedyś nie zachowa się w ten sposób wobec nich – argumentuje rozmówca DGP. Tego zdania nie podzielają ziobryści, których zdaniem KE – pod hasłem praworządności – dąży do zmiany rządu w Polsce i traktatów (np. likwidacji jednomyślności w kluczowych sprawach). Z kolei opozycja znów atakuje rząd, że dąży do polexitu lub spolaryzowania opinii publicznej.