- Wskazanie, że żadna partia nie poradzi sobie z inflacją oznacza, że według wyborców podbijają ją czynniki niezależne od krajowych instytucji i trzeba robić wszystko, by wojna się zakończyła. Cieszy, że mimo to najwięcej wskazań jest na PiS, bo to oznacza, że podjęte przez nas działania antyinflacyjne są skuteczne - komentuje Radosław Fogiel. Tymczasem Jan Grabiec uważa, że to wyraz wiary sympatyków PiS w rząd. - Choć, jak widać, nie wszyscy wyborcy PiS tak uważają. Jeśli chodzi o KO, dziś nie rządzimy. Prezentujemy pomysły i koncepcje. Pozostaje kwestia wiary lub odwołania się do przeszłości, gdy po kryzysie finansowym rząd Donalda Tuska zdusił inflację do zera - mówi Grabiec.