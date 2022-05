Reklama

Resort przekazał na Twitterze, że czternastka będzie wypłacana z urzędu wraz ze świadczeniem wypłacanym w sierpniu. "W tym roku w ramach czternastej emerytury do emerytów i rencistów trafi ok. 11,4 mld zł" - podało MRiPS. Według szacunków ministerstwa w tym roku świadczenie trafi do ok. 9 mln osób.

Zgodnie z informacją zamieszczoną w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów świadczenie w wysokości najniższej emerytury otrzymaliby emeryci i renciści, których wysokość świadczeń nie przekracza 2,9 tys. zł.

W przypadku osób, których wysokość emerytury lub renty przekracza 2,9 tys. zł, dodatkowe świadczenie byłoby wypłacone w kwocie najniższej emerytury, ale pomniejszonej o różnicę między wysokością emerytury lub renty a kwotą 2,9 tys. zł.

Czternasta emerytura była jednorazowo wypłacona w 2021 r. Jesienią ub.r. dodatkowe świadczenie otrzymało ok. 9,1 mln osób, z czego 7,9 mln w pełnej wysokości (równe minimalnej emeryturze). (PAP)