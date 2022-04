We Francji tego typu strajki są niemal codziennością. Tegoroczna Wielkanoc upłynęła tam pod znakiem protestów francuskich pracowników hiszpańskiej linii Volotea, której Krajowy Związek Pilotów Liniowych zarzucił, że należy do najgorzej opłacanych na rynku. Firma próbowała odwrócić skutki protestu, wykorzystując personel sprowadzony z Hiszpanii i Włoch. Nie zapobiegło to jednak zakłóceniom. W rezultacie zaplanowany na przedświąteczny piątek lot do Luksemburga został opóźniony o niemal 24 godz. Zamieszania było sporo, bo samolot miał dolecieć do portu docelowego już po jego zamknięciu, dlatego ostatecznie został przekierowany do Lyonu, skąd pasażerów przewieziono do Luksemburga autobusem. Podobnych problemów doświadczyli pasażerowie innych lotów. Ci, którzy święta planowali spędzić na Fuerteventurze, po 24 godz. opóźnienia dowiedzieli się, że ich lot został odwołany. Protesty były kontynuowane w kolejnym tygodniu kwietnia.