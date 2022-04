Nasi rozmówcy zgodnie jednak zastrzegają, że po pierwsze, ostateczne decyzje nie zapadły, a po drugie, nie ma mowy o jakiejkolwiek formie przymuszania Ukraińców do zmiany miejsca pobytu, np. w formie decyzji administracyjnych. – Ale jak ktoś nie będzie chciał się przenieść, to my rozłożymy ręce i powiemy „radźcie sobie sami” – dodaje. Chodzi o takie kwestie, jak np. znalezienie miejsca dla dziecka w przedszkolu, zakwaterowania czy pracy. Ustawa mogłaby więc regulować sytuacje, gdy np. pomimo obowiązku szkolnego państwo nie jest w stanie zapewnić miejsca w szkole dla obywatela Ukrainy w miejscowości X, ale możliwe to jest w miejscowości Y. Chodzi też o to, by takie przeprowadzki odbywały się w możliwie skoordynowany sposób i by uchodźcy nie byli całkowicie zdani na siebie. Stąd pomysł na przygotowanie projektu.