Podczas wydarzenia odbył się panel poświęcony przyszłości opieki zdrowotnej, w którym wzięli udział przedstawiciele polskich i afrykańskich jednostek medycznych. Wśród prelegentów z Polski obecni byli: prof. Piotr H. Skarżyński, Dyrektor ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów; Leszek Biały, Dyrektor Medincus Medical Centre w Dakarze i Jerzy Szewczyk, CEO Pro-PLUS. W panelu wzięli również udział: Ayodele Adeyemo, CEO i współzałożyciel PneumaCare z Nigerii; Siphokazi Feke, CEO i współzałożycielka Brainwave Medical Group, RPA oraz dr Rimon Farouk, doktor nauk medycznych, przedsiębiorca z Egiptu.

Paneliści opowiedzieli m.in. o tym jak układa się współpraca między polskimi, a afrykańskimi firmami oraz jak wygląda transfer nowoczesnych technologii.

Wszyscy zgodnie zauważyli, że kluczowym czynnikiem sukcesu działalności na rynkach afrykańskich jest znalezienie odpowiedniego partnera do inwestycji oraz analiza lokalnego rynku - możliwości jakie ten rynek daje oraz barier, które stoją przed inwestorami, jak np. trudności w komunikowaniu się czy sprawy związane z ruchem wizowym pomiędzy krajami zaangażowanymi we współpracę.

Ważnym głosem w dyskusji była opinia prof. Piotra H. Skarżyńskiego, który ma ogromne doświadczenie w działalności na rynkach afrykańskich. Zaznaczył on, że najistotniejszą kwestią jest posiadanie odpowiedniego partnera do współpracy.

- Na kontynencie afrykańskim podejmujemy wiele działań - zarówno samodzielnie jak i przy wsparciu Unii Europejskiej albo rządów poszczególnych państw. Istnieje wiele inicjatyw współpracy na zróżnicowanych poziomach - od dotacji na specjalistyczne zabiegi chirurgiczne, poprzez szerokie projekty badań przesiewowych, do akcji promocji leczenia schorzeń rzadkich. W licznych przypadkach, z powodzeniem wykorzystujemy rozwiązania telemedyczne – to obszar, w którym posiadamy wieloletnie doświadczenie i dziesiątki zrealizowanych projektów w różnych częściach świata. Niestety muszę przyznać, że nie ma jeszcze wystarczającego, zrównoważonego wsparcia dla współpracy pomiędzy polskimi, a afrykańskimi firmami. Jeżeli chcemy coś realnego osiągnąć, dokonać istotnej zmiany sytuacji pacjentów na tym kontynencie, to musimy myśleć nie tylko o doraźnych działaniach, ale też o tym, jak nasza współpraca będzie kontynuowana w dłuższej perspektywie. Potrzebne jest odpowiednie partnerstwo, ciągła współpraca, odpowiednie ramy prawne, ale też rozwiązania prozaicznych, codziennych problemów jak np. wizy – mówił prof. Piotr H. Skarżyński.

Eksperci poruszyli również temat telemedycyny i nowych technologii, które z sukcesem udaje się przenieść z rynków europejskich do krajów afrykańskich.

- Od 28 lat działamy w branży telemedycznej. Jesteśmy najstarszą europejską spółką, która zajmuje się telemedycyną i wieloma rozwiązaniami możemy się podzielić z naszymi partnerami w Afryce. Kiedy zaczynaliśmy z Polsce, sytuacja była podobna do tej obecnie w Afryce. Napotykaliśmy wiele problemów na drodze do wdrożenia usług telemedycznych. Był to opór po stronie personelu medycznego, ale też były to problemy o charakterze infrastrukturalnym i myślę, że możemy tymi doświadczeniami podzielić się z naszymi partnerami afrykańskimi. Bardzo ważne jest to, aby znaleźć odpowiednich partnerów i współpracować z administracją. Jeśli nie zdobędziemy odpowiednich pozwoleń to nie będziemy w stanie dokonać transferu technologii i ich wdrożyć – mówił Jerzy Szewczyk, CEO Pro-PLUS.

Do tematu telemedycyny odniósł się również prof. Piotr H. Skarzyński - Staramy się łączyć Polskę z Afryką, edukować i przekazywać wiedzę opierając się na doświadczeniach ośrodka w Kajetanach gdzie wykonujemy największą liczbę operacji poprawiających i przywracających słuch - od 12 do 16 tysięcy zabiegów rocznie. Jesteśmy specjalistami w zakresie całej ścieżki diagnostycznej - od rozpoznania, poprzez wdrożenie odpowiedniego leczenia czy zabiegów, na rehabilitacji kończąc. Nie chodzi nam jednak o „importowanie” polskich specjalistów do Afryki, czy uzależnianie lokalnych jednostek od rozwiązań telemedycznych. Staramy się otwierać nasze ośrodki w kolejnych państwach (z powodzeniem działa już jednostka w Senegalu) w oparciu o miejscowych specjalistów. Zapewniamy im nasz know-how, doświadczenia i wiedzę jak również praktyczne szkolenia w Kajetanach, tak by w przyszłości mogli działać w pełni samodzielnie – dodał.

Afrykański rynek usług zdrowotnych, szczególnie w kontekście WHO i ucyfrowienia służby zdrowotnej daje ogromny potencjał - jak zaznaczył Ayodele Adeyemo, CEO i współzałożyciel PneumaCare - Nigeria to jest kraj ogromnych możliwości, ponieważ mamy do czynienia z niedoborami z zakresie służby zdrowia (np. szpitale). Władze nigeryjskie ułatwiają taką współpracę, mamy ludzi dobrze sobie radzących w zakresie technicznym, również chętnie uczących się, dlatego takie narzędzia jak telemedycyna maja jak najbardziej przyszłość. Jesteśmy w stanie przyjąć inwestycje nawet rzędu 100 mln USD.

Forum Polsko-Afrykańskie jest platformą do wzmocnienia więzi polsko-afrykańskich w celu budowania przyjaznego otoczenia biznesowego i pogłębiania stosunków gospodarczych pomiędzy krajami. Głównym celem Forum jest prezentacja polskich osiągnięć, know-how i technologii, a także zapewnienie możliwości nawiązania współpracy z partnerami gospodarczymi z krajów afrykańskich.