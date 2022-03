Reklama

"Obywatele Ukrainy uciekający przed wojną potrzebują przede wszystkim bezpiecznego miejsca, gdzie w ogóle mogą się udać i Polska jest tutaj znakomicie postrzegana. Odrobiliśmy lekcję na +szóstkę z plusem+, jeżeli chodzi o kraje najbliższego sąsiedztwa Ukrainy, które mogą nieść dla obywateli tego kraju upragniony spokój i poczucie bezpieczeństwa" – powiedział wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz podczas czwartkowej konferencji prasowej. Dodał, że Polska jest "wtórnie wybierana jako miejsce docelowego pobytu".

"Jeżeli obywatele Ukrainy przekroczyli granicę czy to słowacką, węgierską, czy jakąś inną, to w efekcie duża część dociera do Polski. Z jakiego powodu? Dlatego, że podeszliśmy do tematu bardzo pragmatycznie, życiowo, nie chcę tutaj nadużywać tego słowa, ale też bardzo przyjacielsko" – podkreślił Koniusz. Dodał, że uchodźcy - poza bezpieczeństwem związanym z przebywania na danym terenie - potrzebują przede wszystkim pracy i mieszkania.

W ubiegłym tygodniu ruszył portal "Praca dla obywateli Ukrainy". Bezpłatne ogłoszenia mogą tam zamieszczać przedsiębiorcy poszukujący pracowników, jak i mieszkańcy Ukrainy szukający pracy.

"Portal ten odwiedziło już kilkanaście tysięcy osób. Swoje oferty pracy zamieściły przedsiębiorstwa nie tylko z woj. świętokrzyskiego. Mamy zgłoszenia od firm także z województwa mazowieckiego, małopolskiego czy podkarpackiego" – powiedział Janusz Knap, prezes Polskiego Radia Kielce, który jest administratorem tego portalu.

W czwartek ruszył kolejny portal "Mieszkanie dla obywateli Ukrainy". "W serwisie osoby prywatne, które będą chciały przyjąć obywateli Ukrainy pod swój dach, jak również osoby potrzebujące takiej pomocy, będą mogły zamieszczać bezpłatnie ogłoszenia" – zaznaczył kierownik działu promocji i marketingu Polskiego Radia Kielce Marek Wtorek.

"Mam nadzieję, że ten portal, podobnie jak i +Praca dla obywateli Ukrainy+, będzie równie popularny i pomoże mieszkańcom naszego wschodniego sąsiada w znalezieniu bezpiecznego dachu nad głową. Bowiem jeśli ktoś ucieka przed wojną z własnego kraju, to dla niego i jego rodziny nic ważniejszego oprócz mieszkania i pracy nie ma" – dodał Knap.

Administratorem portalu mieszkaniedlaukrainy.pl jest również Polskie Radio Kielce.(PAP)

Autor: Janusz Majewski