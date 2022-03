Reklama

Odpowiadając na pytanie dotyczące transportów ciężarówek jadących w stronę granicy rosyjskiej, wiceszef MSWiA podkreślił, że wszystkie muszą być bardzo dokładnie sprawdzane przez polskie służby.

"Każdy tir, który wjeżdża w przestrzeń Rosji i Białorusi powinien być bardzo szczegółowo sprawdzony przez polską Straż Graniczną i przez polskie służby celne" - powiedział Wąsik. "I tak się dzieje" - podkreślił.

"To że są kolejki, to trudno. Pozdrawiam tych aktywistów, którzy teraz są na granicy" - powiedział odnosząc się do protestu aktywistów, którzy blokują białoruskie i rosyjskie ciężarówki na granicy polsko-białoruskiej. "Jestem przekonany, że wszystkie czynności na granicy muszą być bardzo dokładnie wykonane" - podsumował wiceszef MSWiA. (PAP)

Autorka: Marta Stańczyk