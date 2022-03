Fundusz Wsparcia dla Kobiet i Dziewczynek z Ukrainy to część inicjatywy „Cześć Dziewczyny” uruchomionej przez Kulczyk Foundation.

Fundacja gromadzi w ten sposób pieniądze na długofalową pomoc dla Dziewczyn z Ukrainy i ich rodzin.

Milion złotych na Fundusz zdecydowała się przeznaczyć Dominika Kulczyk, Prezeska Kulczyk Foundation oraz Przewodnicząca Rady Nadzorczej Polenergia S.A.

– Cześć Dziewczyny! Nie jesteście same i nigdy nie będziecie. Zrobiłyśmy dla Was akcję, która zmobilizowała polskie media i nas samych do pomocy. Setki Polek podpisały skierowany do Was list. Mamy dziś jako wspólnota jeden cel, za którym podążamy. Pomóc Wam - Dziewczynom z Ukrainy. Ale za słowami powinny pójść czyny - wpłaty na Fundusz Wsparcia dla Kobiet i Dziewczynek z Ukrainy. Dlatego sama zdecydowałam się przeznaczyć na niego milion złotych – mówi Dominika Kulczyk.

Zbiórka jest prowadzona na kontach Kulczyk Foundation oraz na portalu Patronite, pod adresem patronite.pl/czescdziewczyny

– Chciałabym, żeby o zbiórce dowiedziało się jak najwięcej osób. Jednocześnie te pieniądze to realne wsparcie dla Dziewczyn, które dziś zostały same - bez mężów, chłopaków, braci i ojców. Często także bez Sióstr, które tak jak mężczyźni ruszyły do walki. Wierzę, że gdy oswoją się z Polską, razem stworzymy jedno, silne społeczeństwo. Będziemy żyć ze sobą, a nie obok siebie. Po to powołaliśmy Fundusz. Nawet mała, ale systematyczna wpłata, może zmienić naszą rzeczywistość. Dlatego zachęcam wszystkich do dołączenia się do naszej zbiórki. Zróbmy coś dla Dziewczyn z Ukrainy – dodaje Prezeska Kulczyk Foundation.

Fundusz „Cześć Dziewczyny” wystartował 8 marca. Tego dnia podczas zbiórki w Londynie dla Dziewczyn z Ukrainy udało się zebrać ponad 400 tysięcy złotych.

Na stałą wpłatę na Fundusz za pośrednictwem serwisu Patronite zdecydowało się kilkadziesiąt osób. Dla Dziewczyn z Ukrainy swoje zyski z danego dnia przeznaczyło też kilka firm – to łącznie prawie 30 tysięcy złotych.

W Dniu Kobiet najważniejsze polskie media opublikowały też list skierowany do Dziewczyn z Ukrainy. Podpisało go kilkadziesiąt znanych Polek – przedsiębiorczyń, dziennikarek, artystek i działaczek społecznych.

Środki z Funduszu sfinansują projekty, których celem będzie zapewnienie Dziewczynom z Ukrainy:

• jedzenia, ubrań, środków higienicznych

• artykułów higieny menstruacyjnej;

• możliwości skorzystania z opieki lekarza;

• uczestnictwa w grupach wsparcia psychologicznego;

• lekcji języka polskiego i angielskiego;

• spotkań z doradcami zawodowymi;

• tłumaczeń niezbędnych dokumentów;

• darmowych warsztatów i spotkań dzieci z animatorami;

• transportu na organizowane zajęcia;

• materiałów dydaktycznych niezbędnych do przyswojenia wiedzy;

• długofalowej opieki i wsparcia ze strony specjalistów;

• i wielu innych potrzeb, które zdiagnozujemy w trakcie realizacji zaplanowanych projektów

W projekt zaangażowało się kilkanaście organizacji i równie duża liczba polskich mediów. Szczegóły akcji dostępne są na stronie www.czescdziewczyny.pl

Organizator:

Kulczyk Foundation

Partnerzy:

Akcja Menstruacja, Fundacja One Day, Fundacja Pokonać Endometriozę, Jak Wychowywać Dziewczynki, Miasto Hrubieszów, Patronite, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Projekt Masterki, Szajn

Partnerzy medialni:

Fakt, Forbes Women, Gazeta Wyborcza, Gazeta.pl, Noizz, Ofeminin, Onet, TOK FM, Wirtualna Polska, Wydawnictwo Agora, Wysokie Obcasy