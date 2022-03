Na pewno od momentu rozpoczęcia przez Rosję agresji na Ukrainę widać znaczący spadek politycznego napięcia. Pokazują to prace nad dwoma projektami ustawy o obronie Ojczyzny oraz o uchodźcach. W obu przypadkach atmosfera była co najmniej poprawna, rządzący brali pod uwagę postulaty opozycji. Na to zwracał uwagę wczoraj podczas debaty nad ustawą o uchodźcach szef partii Razem Adrian Zandberg, podkreślając, że w trakcie prac w komisji przyjmowano poprawki, nie kierując się polityczną orientacją ich autorów. Choć nie obyło się bez zgrzytów. Na razie pierwszy poważny zgrzyt, stawiający pod znakiem zapytania swoistą jedność rządu i opozycji w tych wyjątkowych okolicznościach, powstał przy jednym z zapisów spec ustawy ukraińskiej, a konkretnie - forsowanych przez PiS przepisów o bezkarności urzędników nie tylko w sytuacji wojennej u któregoś z naszych sąsiadów, lecz także w trakcie któregoś ze stanów nadzwyczajnych w Polsce lub stanu epidemii. - Oni specjalnie to wpisali, by nas skłócić i pokazać, że opozycja blokuje projekt i burzy tę jedność - mówi nam przedstawiciel jednego z opozycyjnych ugrupowań.