"PKP Intercity cały czas realizuje połączenia między Polską a Ukrainą zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. Przewoźnik współpracuje także z władzami RP, a także władzami lokalnymi i centrum zarządzania kryzysowego w Przemyślu" - poinformowała PKP Intercity.

W komunikacie podano, że do Polski codziennie wjeżdżają i wyjeżdżają cztery pary pociągów z Ukrainy: jedna para pociągów jedzie przez przejście graniczne w Dorohusku, trzy pary przekraczają granicę w Medyce.

"PKP Intercity stale obserwuje frekwencję w pociągach, które odjeżdżają z południa kraju. Dodatkowe wagony dokładane są do składów, którymi obywatele Ukrainy docierają do różnych części Polski. W ciągu ostatniej doby spółka wysłała 20 wagonów do Przemyśla, które wzmacniają połączenia na odcinku krajowym, m.in. jadące do Krakowa, Wrocławia czy Warszawy" - podkreśliła spółka, dodając, że w sprawie połączeń między Polską a Ukrainą, PKP Intercity pozostaje w stałym kontakcie z Kolejami Ukraińskimi i monitoruje obecną sytuację.

Przewoźnik współpracuje także z Kolejami Czeskimi.

"PKP Intercity jest gotowe do wdrażania wspólnych działań +w obszarze uruchomienia+ dodatkowych pociągów. Warto dodać, że dzięki sprawnej współpracy uruchomiono dwa pociągi humanitarne. Składy wyjechały wczoraj wieczorem z Bohumina do Przemyśla, złożone z 13 wagonów 2 klasy. Łącznie w jednym składzie jest około 700 miejsc, na pokładzie znajdują się prowiant i koce" - podkreśliła PKP Intercity.

"Spółki Skarbu Państwa szybko włączyły się w akcję pomocową. Bardzo ważną rolę odgrywa PKP Intercity, pomagając w bezpiecznej ewakuacji ludności do Polski. Nasi kolejarze są w stałym kontakcie z przewoźnikiem ukraińskim i sąsiednimi kolejami. Spółka współpracuje również z władzami RP i lokalnymi w przedsięwzięciach, które mają zapewnić sprawną i kompleksową pomoc obywatelom Ukrainy" - ocenił, cytowany w komuniklacie, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Maciej Małecki.

Spółka PKP Intercity dodaje, że drużyny konduktorskie, pełniąc rolę opiekunów na pokładzie pociągów oraz na całej stacji Przemyśl Główny, udzielają informacji podróżnym, dbając o to, aby bezpiecznie dotarli do miejsc docelowych.

Poinformowała także, że wprowadzone zostały dodatkowe dyżury pracowników PKP Intercity na dworcu, którzy kierują potokami podróżnych i dokonują odprawy pasażerów.

W komunikacie dodano, że w związku z obecną sytuacją PKP Intercity pracuje nad uruchomieniem dodatkowego numeru telefonu infolinii. Będzie on dedykowany dla obywateli Ukrainy, którzy będą chcieli uzyskać informacje w ojczystym języku w sprawie rozkładu jazdy PKP Intercity oraz innych tematów pasażerskich. Infolinia będzie dostępna od poniedziałku. O szczegółach przewoźnik będzie informował w najbliższym czasie.