Kolejne pytanie dotyczy tego, czy Zbigniew Ziobro otwarcie krytykujący swojego szefa Mateusza Morawieckiego powinien odejść z rządu. Za jest 54 proc., a przeciw 38 proc. Szczegółowe wyniki pokazują, co nie zaskakuje, że decydują o tym polityczne sympatie. Zwolennicy odejścia Ziobry dominują w elektoracie opozycyjnym, a jego pozostania w rządowym. Choć są dwa ciekawe szczegółowe wyniki. Po pierwsze, całkiem sporo zwolenników obozu rządowego chce jego odejścia. To 27 proc. tych, którzy w 2019 r. oddali głos na PiS. Ziobro może być dla nich politykiem, który obciąża obóz władzy. Można podejrzewać, że z tego samego powodu jedna czwarta wyborców KO i PSL nie chce, by z rządu odchodził. Dla nich dalsze pełnienie rządowej funkcji przez szefa Solidarnej Polski może być istotne właśnie dlatego, że podziały i konflikty generowane w rządzie między Ziobrą a Morawieckim obniżają sondaże poparcia dla PiS i zmniejszają szanse tej formacji na rządy w kolejnej kadencji.

O atmosferze wewnątrz Zjednoczonej Prawicy wiele powie tryb pracy nad projektami ustaw sądowych. A tych jest aż pięć - w tym trzy będące propozycjami wychodzącymi ze Zjednoczonej Prawicy (prezydent, posłowie PiS i ziobryści) oraz dwa opozycyjne (Lewicy i KO, która współpracowała w tej kwestii z Iustitią). Do niedawna PiS zakładał, że w toku prac parlamentarnych uda się połączyć projekt prezydenta i posłów partii rządzącej, ale gdy Solidarna Polska wyszła ze swoim projektem, sytuacja się skomplikowała. - Na dziś chyba nie ma konkretnego scenariusza - przyznaje osoba z rządu. Ziobryści twierdzą, że są otwarci na rozmowy. Jednocześnie z ich strony słychać obawy o to, że PiS będzie dążył do ominięcia ich posłów. - PiS może chcieć przegłosować propozycje swoje i prezydenckie z udziałem głosów opozycji. Zwłaszcza ludowców, którzy są skłonni poprzeć projekt prezydencki - przekonuje rozmówca z koalicji rządzącej.

Faktycznie ludowcy dają do zrozumienia, że Koalicja Polska - PSL może poprzeć projekt prezydenta, jednak ma swoje warunki. Zakładają one, że obecni sędziowie Izby Dyscyplinarnej wracają do swoich poprzednich zajęć, nawet jeśli oznaczałoby to opuszczenie zawodu sędziowskiego (np. Adam Tomczyński przed nominacją do ID SN był radcą prawnym i miał własną kancelarię), a więc nie zostałyby uznane ich sędziowskie nominacje do SN. Choć jeden z naszych rozmówców z PSL mówi, że do akceptacji jest także automatyczne przeniesienie ich w stan spoczynku. Tymczasem projekt prezydencki daje im możliwości przejścia do innych izb SN, a jeśli odmówią, wówczas dopiero odejścia w stan spoczynku. Ludowcy chcą także, by w skład powstałej zamiast Izby Dyscyplinarnej nowej Izby Odpowiedzialności Zawodowej weszli tylko tzw. starzy sędziowie, a więc wskazani przez poprzednie składy KRS. Źródłem obu poprawek jest przekonanie o niekonstytucyjności obecnej KRS. - Nie oczekujemy od prezydenta sanacji KRS, ale nie możemy legalizować jej działań - tłumaczy te warunki senator Koalicji Polskiej Kazimierz Michał Ujazdowski.