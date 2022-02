Reklama

Jak wskazała, to czy Sejm na rozpoczynającym się w środę dwudniowym posiedzeniu Sejmu zajmie się projektami zmian w Sądzie Najwyższym, uzależnione jest od tego, że swój projekt złoży Solidarna Polska. "Jeśli tak, to rozpoczniemy procedowanie na tym posiedzeniu, a jeśli nie, to na kolejnym (posiedzeniu)" - mówiła Czerwińska w poniedziałek dziennikarzom w Sejmie.

Szef SP, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował w sobotę, że zarząd Solidarnej Polski podjął decyzję o zgłoszeniu własnego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Dodał, że szczegóły projektu i stosunek do propozycji prezydenta zostanie przedstawiony do środy.

Rzeczniczka PiS zwróciła uwagę, że w tej chwili do Sejmu zostały złożone trzy projekty dotyczące zmian w SN - prezydencki, PiS oraz KO i Lewicy.

"Czekamy (na projekt SP - PAP), żeby wszystkie naraz rozpatrzeć" - dodał szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Terlecki był też pytany, czy na PiS robią wrażenie wypowiedzi polityków Solidarnej Polski o "czerwonych liniach" w rządzie. "Na mnie umiarkowane. Minister Ziobro chce jakoś zaznaczyć swoją odrębność, do czego ma prawo. Jest koalicjantem i patrzymy na to spokojnie" - odparł szef klubu PiS.

Na uwagę, że Ziobro krytykował premiera Mateusza Morawieckiego i mówił że popełnił on "historyczny błąd", Terlecki stwierdził: "No ma prawo tak uważać". "Jak tak uważa, to tak mówi. Natomiast premier ma też prawo powiedzieć, co sądzi o takiej pracy swojego ministra, której efekty są skromne" - zaznaczył Terlecki.

Po ubiegłotygodniowym wyroku TSUE ws. oddalenia skargi Węgier i Polski, dotyczących mechanizmu warunkowości, minister sprawiedliwości i lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro stwierdził, że wyrok jest dowodem na bardzo poważny, polityczny, historyczny błąd premiera Morawieckiego.

Terlecki w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie poinformował też, że we wtorek odbędzie się spotkanie klubu parlamentarnego PiS. Dopytywany co będzie przedmiotem dyskusji stwierdził, że "różne sprawy". "Musimy różne rzeczy omówić" - powiedział. Dopytywany, czy będzie podejmowana decyzja w sprawie senatora Jana Marii Jackowskiego odpowiedział: "Bardzo możliwe, że też".

Według wcześniejszych informacji PAP, senator Jackowski ma zostać usunięty z klubu PiS za działania i wypowiedzi stojące w sprzeczności ze stanowiskiem klubu. (PAP)

autor: Rafał Białkowski, Mieczysław Rudy