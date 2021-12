Przewodniczący PO Donald Tusk wystąpił we wtorek na konferencji prasowej w związku z doniesieniami o wykorzystywaniu systemu Pegasus, czyli opracowanego przez izraelską spółkę NSO Group oprogramowania do inwigilacji. Według amerykańskiej agencji prasowej Associated Press, powołującej się na ustalenia działającej przy Uniwersytecie w Toronto grupy Citizen Lab, oprogramowaniem Pegasus inwigilowany był senator KO Krzysztof Brejza, adwokat Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek.

Tusk podkreślał, że "istotą tego problemu jest sam fakt, że takich agresywnych metod ta władza użyła wobec politycznych liderów z opozycji". "To jest najgłębszy kryzys demokracji po roku 1989" - ocenił.

Zaznaczył, że sugestie premiera Mateusza Morawieckiego, że za podsłuchami stoją siły zewnętrzne, albo sama opozycja się podsłuchuje, "brzmią jak ponury żart". Ubolewał, że prezes PiS Jarosław Kaczyński i rząd Morawieckiego są w stanie posunąć się do tego typu działań.

Zdaniem Tuska sprawa senatora KO Krzysztofa Brejzy to nie tylko podglądanie i podsłuchiwanie, ale i np. doklejanie treści do jego wypowiedzi, co potem było wykorzystywane przez TVP.

"Będziemy wnosić o powołanie komisji śledczej w Sejmie" - zapowiedział Tusk.

Wyrażał nadzieję, że ta sprawa poruszyła sumienia innych liderów politycznych i inne ugrupowania opozycyjne poprą wniosek w sprawie komisji śledczej. "Chyba nikt nie chce być podsłuchiwany" - powiedział.

Wyraził też nadzieję, że wniosek będzie poparty przez współpracujących z PiS, a nawet w samym PiS znajda się posłowie, które go poprą. "Jeśli chce się ocalić resztki swojej reputacji, poparcie komisji może być jedynym sposobem, by oczyścić choć trochę swój wizerunek" - mówił.

Zapowiedział zarazem, że analogiczna komisja nadzwyczajna do zbadania tej sprawy powołana zostanie w Senacie, ale oczywiście bez uprawnień śledczych, bo nie ma do tego podstaw prawnych.

Tusk: aktualnie używany przeze mnie telefon nie ma śladów ingerencji Pegasusa

Telefon, którego aktualnie używam, nie ma śladów ingerencji Pegasusa; mam nadzieję, że PiS nie posunął się do takich działań na moich telefonach w czasie, gdy byłem szefem Rady Europejskiej, bo to byłby skandal, który pogrążyłby reputację naszego kraju - powiedział we wtorek lider PO Donald Tusk.

Tusk był pytany na konferencji prasowej o to, czy miał, bądź ma sygnały, że mógł być inwigilowany za pomocą systemu Pegasus oraz ilu polityków PO i KO według jego wiedzy mogło paść ofiarą takiej inwigilacji.

"Jeśli chodzi o moje telefony, ja zakładam, że PiS nie przekroczył pewnej granicy. Telefon, który przeze mnie aktualnie jest używany, został sprawdzony. Tam nie ma śladów ingerencji Pegasusa. Natomiast jako szef Rady Europejskiej używałem, jak się państwo domyślacie, kilku telefonów i innych narzędzi, w tej chwili nie jestem w stanie tego sprawdzić. Mam nadzieję, że PiS nie posunął się do takich działań na moich telefonach w czasie gdy byłem szefem RE, bo to by oznaczało, że PiS de facto podsłuchiwał innych premierów i prezydentów ze względu na moje codzienne kontakty z szefami państw i rządów" - odpowiedział Tusk.

Wskazał, że "to byłby skandal, który pogrążyłby nie tylko PiS, ale i reputację naszego kraju, i to naprawdę na długie lata". "Więc mam nadzieję, że tak daleko się nie posunęli" - mówił.

"Ale fakt, że użyto Pegasusa wobec pani prokurator (Ewy) Wrzosek - ja mam wielki szacunek dla jej działań na rzecz praworządności i obrony niezależności prokuratury, ale z drugiej strony powiem, że prawdopodobnie polityczne losy Polski i PiS nie zależą wyłącznie od takich działań społecznych takich jak pani prokurator Wrzosek. Mówiąc wprost: jeżeli zdecydowali się użyć takiego sprzętu, tak agresywnego, podsłuchując i obserwując panią prokurator Wrzosek, to moje doświadczenie i moja intuicja mówią mi, że posunęli się bardzo daleko w odniesieniu do bardzo wielu polityków i także swojego obozu politycznego" - powiedział Tusk.

"Znam PiS, znam (Jarosława) Kaczyńskiego, metody utrzymania w ryzach, w dyscyplinie własnego obozu przy pomocy tajnej wiedzy, to jest ich hobby, to ich pasja, więc nie wykluczam, że także podsłuchiwali swoich" - dodał lider PO.

Tusk: dziennikarze za moich rządów nie byli inwigilowani

Dziennikarze za moich rządów nie byli inwigilowani - mówił we wtorek lider PO Donald Tusk. "Nie podjęto żadnych czynności prawnych, które miałyby potwierdzić fałszywą tezę o podsłuchiwaniu jakichś dziennikarzy za moich rządów" - zapewnił.

Lider PO został zapytany, jak wyglądała inwigilacja dziennikarzy za rządów PO-PSL. Tusk zwrócił uwagę, że w tym pytaniu zawarta jest już teza, która "nie ma nic wspólnego z rzeczywistością". "Dziennikarze za moich rządów nie byli inwigilowani" - zapewnił lider PO.

Przypomniał, że PiS rządzi od sześciu lat i gdyby cokolwiek miało poświadczyć tego typu tezę, to podejrzewa, że jakakolwiek tego typu sprawa miałby swój dalszy ciąg, np. w postaci śledztwa czy przesłuchania.

"Mogę państwa zapewnić, że nic takiego w ciągu tych sześciu lat nie miało miejsca. Nie podjęto żadnych czynności prawnych, które miałyby poświadczyć czy potwierdzić tę fałszywą tezę o podsłuchiwaniu jakichś dziennikarzy za moich rządów" - powiedział. "To jest nieprawda" - dodał.

Tusk: na czele obozu rządzącego mamy człowieka, który zrujnował gospodarkę

Na czele obozu rządzącego mamy człowieka, który zrujnował gospodarkę, czego efektem jest drożyzna; zrujnował pozycję międzynarodową Polski i de facto kieruje dziś obozem rozbitym - ocenił lider PO Donald Tusk, komentując wywiad prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego dla Interii.

Podczas wtorkowej konferencji lider Platformy Obywatelskiej odniósł się do poniedziałkowego wywiadu Kaczyńskiego dla Interii.

"Właściwie prezes Kaczyński nie ukrywa swojej bezradności, swojej kapitulacji; jest politykiem kompletnie pogubionym" - ocenił Tusk.

Według niego Kaczyński "wprost mówi, że jego odpowiedzią na drożyznę w Polsce jest jego złorzeczenie w sklepie, kiedy widzi te wysokie ceny".

Kaczyński w rozmowie z Interią był pytany o nastroje społeczne związane z rosnącą inflacją. "Rozumiem, że ludzie złorzeczą. Sam to robię w sklepach, choć oczywiście zdaję sobie sprawę, że moja sytuacja jest dalece inna i nawet nie próbuję porównywać siebie i swojej sytuacji materialnej do tych, którzy zarabiają średnio czy mało" - powiedział.

Tusk komentował też słowa Kaczyńskiego o tym, że "jest zwolennikiem tego, by w walce z pandemią pójść na całość, biorąc nawet ryzyka polityczne i osobiste", a "pójściem na całość byłby obowiązek szczepień". Prezes PiS dopytywany, czy pełne sprawdzanie paszportów covidowych lub testów, jak na Zachodzie, jest dziś na stole powiedział: "na stole było i jest wszystko, każdy wariant decyzji".

"Jeśli się spełni prognoza, że milion ludzi zachoruje w Polsce, to znaczy: naprawdę trzeba czekać na taką hekatombę, żeby prezes Kaczyński podjął jakiekolwiek działania?" - pytał lider PO.

Tusk przywołał również słowa prezesa PiS dotyczące byłego już wiceministra sportu Łukasza Mejzy. "Mejzę zaatakowano, bo chodziło o zniszczenie sejmowej większości i zmianę układu sił w parlamencie" - mówił szef PiS.

W ocenie Tuska "mamy dzisiaj na czele obozu rządzącego człowieka, który zrujnował gospodarkę, czego efektem jest drożyzna, zrujnował pozycję międzynarodową Polski, de facto stoi dzisiaj na czele obozu rozbitego".

"Ten konflikt z prezydentem (Andrzejem) Dudą i fakt, że większość zależy od niejakiego pana Mejza, że ciągle na panu Mejzie wisi władza Kaczyńskiego, pokazuje, do czego doprowadziły rządy prezesa Kaczyńskiego" - dodał.

"Do tego dochodzi ta deklarowana bezwstydnie bezradność wobec pandemii, upadek gospodarki, międzynarodowej i takiej elementarnej moralności w polityce, czego przykładem jest ta dramatyczna afera z podsłuchiwaniem opozycji. Ten wywiad jest, niestety, niezwykle dobitną i czytelną ilustracją tego, jak bardzo pogubiony, jak bardzo zdezorientowany i de facto zrezygnowany jest prezes Kaczyński" - stwierdził były premier.

"Polska z całą pewnością potrzebuje na ten przyszły rok, który będzie wyzwaniem dla nas wszystkich - wszystkich Polek i Polaków, silnej władzy, świadomej swoich celów, pełnej energii, gotowej do rządzenia, do rozwiązywania problemów. Niestety to, co dzisiaj widzimy, to raczej upadek tej władzy" - ocenił Tusk.

Tusk: przygotujemy program lepszego rządzenia

Najbliższe miesiące to będzie wielka praca Platformy Obywatelskiej nad programem lepszego rządzenia - zapowiedział we wtorek lider PO Donald Tusk.

Zapytany na konferencji prasowej o plany Platformy na najbliższy czas, Tusk stwierdził, "przyszły rok musi być rokiem intensywnej pracy, również programowej". Zaznaczył, że Platforma przygotowuje swoje kongresy programowe, z końcem stycznia odbędzie się pierwszy z nich.

"Naszym zadaniem jest dopracować w najdrobniejszych szczegółach naszą ofertę, przedyskutować ją intensywnie i szybko z Polkami i Polakami" - podkreślił Tusk. "Żeby Polacy uwierzyli nie tylko w to, co większość widzi, że ta władza jest zła" - dodał.

"Będziemy dokumentować zło, które ta władza czyni, ale będziemy też koncentrować się na pozytywnym programie rządzenia" - zapewnił. "Najbliższe miesiące to będzie wielka praca Platformy Obywatelskiej nad programem lepszego rządzenia" - dodał szef PO.

Według niego, etap przebudowy PO prawie się skończył, choć jeszcze zajmie parę tygodni. "Ale jesteśmy przygotowani nie tylko do takiej twardej postawy wobec dzisiejszej władzy, ale coraz lepiej przygotowani do samych wyborów i czasu po wyborach" - stwierdził Tusk.

Podkreślał, że ostatnie pół roku to był czas "twardego nazywania rzeczy po imieniu", co przyniosło efekty i poparcie w sondażach dla PO z około 15 procent pół roku temu urosło do 25-27 procent obecnie, czyli prawie dwukrotnie.

"To wystarczająco dużo, żeby stwierdzić, że warto było wrócić i podjąć tę walkę i o wiele za mało, by powiedzieć, że jest ok" - powiedział Tusk.

Pytany o noworoczne życzenia dla Jarosława Kaczyńskiego przywołał ostatni wywiad prezesa PiS dla portalu Interii, w którym Kaczyński powiedział, że nie ma na nic czasu, także na czytanie książek. "Życzę mu więc, aby miał znacznie więcej wolnego czasu niż w tej chwili i mógł czytać tyle, ile zapragnie" - powiedział Tusk.