We wtorek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się wspólna konferencja premiera Mateusza Morawieckiego oraz wiceszefa MSWiA Pawła Szefernakera. Podczas niej wiceminister spraw wewnętrznych i administracji podkreślił, że inwestycje z drugiego naboru do Programu Inwestycji Strategicznych będą dofinansowywane od 80 do 95 procent przez rząd. "To bardzo ważne, bo to jest historyczny program, ponieważ wcześniej nie było takich programów, gdzie było aż tyle dofinansowania ze strony rządowej. Samorząd musi tylko od 5 do 20 proc. zabezpieczyć środków własnych, żeby móc te inwestycje zrealizować" - zaznaczył Szefernaker.

"Wielu samorządowców, wójtów, burmistrzów czekało na te informacje. Tak jak pan premier zapowiadał, że jeszcze w tym roku ruszy nabór i rusza właśnie nabór. Dotrzymujemy słowa. Myślę, że w ten nowy rok wiele samorządów wejdzie z taką perspektywą realizacji kolejnych inwestycji" - przekazał.

Wiceszef MSWiA poinformował, że po pierwszym naborze wiele samorządów już przeprowadziło postępowanie przetargowe albo jest w trakcie przetargu. "W wielu miejscach te przetargi trwają w związku z tym na wiosnę już te inwestycje ruszą z pierwszego naboru" - wskazał.

"Teraz do 15 lutego drugi nabór wniosków. Myślę, że jeżeli będzie potrzeba to będzie możliwość przedłużenia tego terminu, jeżeli samorządy uznają, że jest jakaś potrzeba. Ale myślę, że wszyscy już po tym pierwszym naborze są dosyć dobrze przygotowani" - ocenił.

"Rozmawiamy z samorządami, także w ramach komisji wspólnej rządu i samorządu. Ten program jest także konsekwencją tej dobrej współpracy. Władza samorządowa i rządowa powinna się uzupełniać. Jeżeli samorządów przez lata nie było stać na środki takie, aby móc inwestycje przeprowadzać to dziś jest to dobre uzupełnienie się rządu i samorządu" - dodał.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

Pierwszy nabór wniosków trwał od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 r. W tym czasie każda jednostka samorządu terytorialnego, czy związek JST, mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie mogła przekroczyć 30 mln zł, oraz jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie mogła przekroczyć 5 mln zł. (PAP)