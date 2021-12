Dlaczego na podróż warto wybrać kolej?

Wygodne podróże pociągiem możliwe dzięki inwestycjom

Realizacja największego w historii programu inwestycyjnego – Krajowy Program Kolejowy o wartości prawie 77 mld zł jest już prawie na finiszu. Ponad 95% KPK to inwestycje zakończone oraz w trakcie realizacji. Dostępniejsze w całym kraju stacje i przystanki, krótsze czasy podróży koleją, lepsze warunki do przewozu towarów – to efekty wykorzystania przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. miliardów środków unijnych i budżetowych w obecnej perspektywie UE. PLK są także gotowe do ogłaszania przetargów na nową perspektywę.

Podróżni korzystają już z efektów krótszych podróży, dzięki wydatkowaniu środków unijnych i budżetowych. Skrócił się czas podróży w regionach i dzięki temu także na trasach dalekobieżnych. Szczególnie widać to na połączeniach: Katowice – Kraków, Wrocław – Poznań, Warszawa – Gdańsk, Wrocław – Gdynia, Poznań – Piła, Olsztyn – Szczytno - Ełk.

Nowoczesne technologie dla lepszych podróży

Dodatkowo na blisko 1000 km zmodernizowanych linii kolejowych wdrażane są także nowoczesne technologie – takie jak ERTMS, czyli Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym, który umożliwia wykorzystanie potencjału kolei w jeszcze lepszy sposób. Z efektów systemu korzystają już pasażerowie na linii Warszawa – Trójmiasto, gdzie prędkość najszybszych pociągów na tej trasie wzrosła do 200 km/h. ERTMS uruchamiany jest na liniach kolejowych: E20 od Kunowic przez Poznań, Warszawę do Terespola, E30 od Zgorzelca do Węglińca oraz z Krakowa do Rzeszowa i E59 z Poznania do Wrocławia. Warto dodać, że ERTMS nie tylko wspomoże pracę maszynisty, ale i usprawni ruch po Polsce i Europie poprzez ujednolicenie systemów zarządzania ruchem kolejowym w krajach Unii Europejskiej.

Projekt „Zabudowa ERTMS/ETCS na liniach sieci bazowej TEN-T” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.