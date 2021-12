Tak wynika z ustawy z 17 listopada 2021 r. o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych. Ustawa ma na celu realizację orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 22 lipca 2020 r. (sygn. akt K4/19). Uprawnione do rekompensat będą samorządy, które wskutek modyfikacji przepisów, z mocą wsteczną, straciły pieniądze . Senat przyjął ustawę bez poprawek. Teraz czeka na podpis prezydenta. Ma wejść w życie 5 lutego 2022 r.

UM

• Więcej osób skorzysta ze zwolnienia z odpłatności

Lista sytuacji, w których dorosłe dziecko będzie mogło ubiegać się o uchylenie od konieczności dopłacania do pobytu rodzica w domu pomocy społecznej (DPS), zostanie rozszerzona. Tak przewiduje nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, która po tym, gdy Senat nie wprowadził do niej poprawek, trafiła do podpisu prezydenta. Nowe przepisy zakładają, że ośrodek pomocy społecznej będzie mógł fakultatywnie zdecydować o zwolnieniu z wnoszenia odpłatności, jeśli zobowiązana do niej osoba wykaże, że mieszkaniec placówki, do którego kosztu pobytu miałaby dokładać, rażąco naruszał obowiązek alimentacyjny lub inne obowiązki rodzinne względem niej. Z kolei jedną z przesłanek obligatoryjnego zwolnienia z odpłatności będzie okoliczność, gdy dorosłe dziecko przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o skazaniu rodzica za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego na jego szkodę, jego zstępnych, małoletniego albo pełnoletniego rodzeństwa. Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

MT

Sejm przyjął

• Prościej będzie zatrudnić obcokrajowca

Firma będzie mogła powierzyć pracę cudzoziemcowi na podstawie jednego oświadczenia nawet na dwa lata. Obecnie na podstawie tzw. uproszczonej procedury oświadczeniowej można pracować w Polsce nie dłużej niż sześć miesięcy. To rozwiązanie dotyczy obywateli m.in. Ukrainy czy Białorusi. To tylko jedna z wielu zmian, która ma ułatwić zatrudnianie obcokrajowców, przewidziana w nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Sejm na ostatnim posiedzeniu przychylił się do większości poprawek Senatu, które miały charakter głównie doprecyzowujący. Teraz nowelizacja czeka na podpis prezydenta. Ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli już na początku 2022 r.

UM

• Odszkodowanie nie tylko za to, co w ulotce?

Senat próbował rozszerzyć możliwość dochodzenia świadczenia kompensacyjnego za niepożądane odczyny poszczepienne (NOP), wprowadzając kilka poprawek do ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw. Jednak po głosowaniu w Sejmie powrócono do wcześniejszej wersji. Przypomnijmy, ustawa tworzy Fundusz Kompensacyjny pozostający w dyspozycji rzecznika praw pacjentów. Postępowanie będzie jednoinstancyjne, zakończone wydaniem decyzji administracyjnej. Senatorowie opowiedzieli się za wprowadzeniem możliwości dochodzenia świadczenia kompensacyjnego również w przypadku innych niż obowiązkowe szczepień i nie tylko wobec niepożądanych odczynów poszczepiennych przewidzianych w charakterystyce produktu leczniczego. Niemniej jednak Sejm poprawki odrzucił. Tak samo jak zaproponowane przez Senat zniesienie opłat za złożenie wniosku. Ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta.

DB

• Firmy zapłacą więcej na fundusz socjalny w 2022 r.

Z 1550,26 zł do 1662,97 zł w przyszłym roku wzrośnie kwota wpłacana przez pracodawcę na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) za jednego pracownika. Tak wynika z ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2022 r., którą uchwalił Sejm, uwzględniając część poprawek wprowadzonych do niej przez Senat. Ponadto w ustawie zostały zawarte przepisy, które zakładają, że powiaty, tak jak to miało miejsce w poprzednich latach, również w 2022 r. otrzymają pieniądze z Funduszu Pracy na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy.

MT

• Bez zmian w ustawie o lasach

Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu dotyczące nowelizacji ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody. Przypomnijmy, jest ona odpowiedzią na wezwanie organów unijnych do zapewnienia przez Polskę ochrony gatunkowej zgodnej z założeniami tzw. dyrektyw ptasiej i siedliskowej. Nowelizacja zakłada wydawanie przez ministra środowiska w drodze rozporządzenia tzw. wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej. Ma one z jednej strony zapewniać ochronę przyrody, a z drugiej służyć prawidłowemu sprawowaniu gospodarki leśnej. Senatorowie opowiedzieli się za wykreśleniem przepisu tworzącego wyłączenia od zakazów wobec gatunków objętych zgodnie z unijnymi przepisami ścisłą ochroną oraz wprowadzeniem zapisu, zgodnie z którym przestrzeganie założeń wydawanego przez ministra dokumentu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania przepisów o ochronie przyrody. Sejm jednak przywrócił wcześniejszą wersję ustawy. Teraz trafi ona do prezydenta.

DB

• Sporu o skład rady ciąg dalszy

Senackie poprawki do nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw nie zyskały akceptacji posłów. Przypomnijmy, tworzy ona Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, czyli jeden centralny organ w miejsce dotychczas funkcjonujących Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Najważniejsza z proponowanych przez Senat poprawek dotyczyła składu Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom. Senatorowie zaproponowali, by zasiadali w niej również m.in. przedstawiciele superwizorów psychoterapii, psychoterapeutów oraz profilaktyków uzależnień, a także środowiska przeciwdziałania przemocy domowej oraz samorządu. Po ich odrzuceniu przez Sejm ustawę musi jeszcze podpisać prezydent.

DB

• Pomoc dla opozycjonistów uchwalona

Posłowie poparli część rekomendowanych przez Senat poprawek do ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. Zakłada ona wypłatę 3 tys. zł każdej osobie zaangażowanej w walkę o wolną Polskę. Warunkiem jest jednak, aby do 31 grudnia 2021 r. miała potwierdzony swój status (działacza opozycji lub osoby represjonowanej) na podstawie decyzji szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Posłowie przystali na poprawki, które mają wyeliminować wątpliwości interpretacyjne. Chodziło o doprecyzowanie, że wspominana kwota nie będzie wpływała na próg uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ustawę musi jeszcze podpisać prezydent.

PS

• Prace nad nową służbą na finiszu

14-dniowy okres vacatio legis powinien objąć wszystkie przepisy zawarte w ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC). To jedna z poprawek zaproponowana przez Senat i przyjęta przez Sejm na ostatnim posiedzeniu. Reszta zmian miała charakter redakcyjny. Ustawa zakłada powołanie w policji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, które ma rozpoznawać, ścigać, ale też zapobiegać przestępstwom w sieci. Dlatego osobom zatrudnionym w CBZC będzie przysługiwać możliwość prowadzenia działań operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz administracyjno-porządkowych, wynikających z ustawy o Policji. Ustawa skierowana została do podpisu prezydenta.

PS

• Pieniądze na usprawnienie działania służb

Posłowie przyjęli 16 z 18 poprawek zaproponowanych przez Senat do ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025”, o ustanowieniu ,,Programu Modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw. Ma ona zagwarantować podwyżkę wynagrodzeń w tych formacjach oraz dalsze realizowanie inwestycji budowlanych oraz finansowanie najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych. Gros poprawek Senatu przegłosowanych przez Sejm ma charakter redakcyjny. Inne doprecyzowały z kolei regulacje związane z usuwaniem policjantów ze szkolenia zawodowego oraz określające możliwość powrotu i dokończenia przerwanego szkolenia. Całość zaproponowanych w ustawie rozwiązań ma kosztować blisko 12 mld zł. Teraz musi ją jeszcze podpisać prezydent.

PS

• Strażak ochotnik z dodatkowymi uprawnieniami

Gmina będzie musiała zapewnić ubezpieczenie także członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych i dziecięcych drużyn pożarniczych. To jedna z poprawek Senatu do ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, którą na ostatnim posiedzeniu poparli posłowie. Ma ona kompleksowo uregulować kwestie świadczeń dla tej grupy. Obecnie bowiem w tym obszarze brakuje przepisów rangi ustawowej. Jednym z podstawowych rozwiązań przewidzianych w ustawie jest świadczenie ratownicze w wysokości 200 zł miesięcznie dla ochotników biorących czynny udział w akcjach. Jego wypłata będzie uzależniona od wieku – po ukończeniu 65 lat dla mężczyzn i 60 lat w przypadku kobiet. Posłowie zgodzili się na poprawkę, która rozszerza obowiązki gminy związane z ubezpieczeniem strażaków – będzie ona musiała zapewnić ochronę (w tym ubezpieczenie grupowe, od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas wykonywania powierzonych zadań) członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych i dziecięcych drużyn pożarniczych. Pierwotnie ubezpieczenie przysługiwało tylko strażakom OSP i kandydatom na strażaków ochotników. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta. ©℗