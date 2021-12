Wynik testu zostanie wpisany do teleinformatycznego systemu zdrowia . Zwolnienie z kwarantanny następuje w chwili, gdy pojawi się on na IKP. Jak tłumaczą pracownicy sanepidów, wpisywanie wyniku jest rolą laboratoriów przeprowadzających testy. Teraz, gdy pracy będą miały więcej, może się zdarzyć, że nie będzie to następowało automatycznie, tylko z pewnym poślizgiem. Firmy diagnostyczne przyznają, że istnieje takie ryzyko. Szczególnie że zatrudnienie w laboratoriach nie rośnie, a testujących się osób przybywa. To rodzi też inne ryzyko, że dostanie się do punktu pobrań będzie trudniejsze.