Decyzja polityczna w tej sprawie została podjęta przez premiera Mateusza Morawieckiego. Podpisując umowę, Polska została koordynatorem projektu EU TeamEurope dystrybucji szczepionek do państw Partnerstwa Wschodniego.

W podpisaniu porozumienia oraz uroczystej inauguracji projektu udział wzięli unijny komisarz ds. sąsiedztwa i rozszerzenia Oliver Varhelyi, minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau oraz prezes zarządu BGK Beata Daszyńska-Muzyczka.

"Państwa Partnerstwa Wschodniego znajdują się wśród głównych priorytetów polskiej współpracy rozwojowej i z tego względu co roku realizujemy wiele projektów rozwojowych. Inicjatywa TeamEurope koordynowana przez Polskę, której celem jest bezpłatny, sprawiedliwy i zrównoważony dostęp do szczepień przeciw Covid-19 w państwach Partnerstwa Wschodniego, to kolejny przykład solidarności z tym regionem" - powiedział Rau podczas inauguracji. (PAP)