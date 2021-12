Rzeczkowska odpowiadała w środę na pytania posłanek KO w sprawie 1 proc. podatku przekazywanego na OPP po wprowadzeniu od 1 stycznia przyszłego roku zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu, czyli m.in. zwiększenia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł.

Jak podkreśliła Iwona Maria Kozłowska (KO), podatnicy uzyskujący do 30 tys. zł dochodu rocznie nie przekażą 1 proc. podatku dochodowego OPP, bo w ich przypadku nie wystąpi podatek należny. To - jak mówiła - spowoduje poważne uszczerbki we wpływach organizacji pożytku publicznego. Iwona Hartwich (KO) oceniła, że nowe przepisy to "skok na 1 proc. dla osób z niepełnosprawnościami".

Szefowa KAS przyznała, że po wprowadzeniu od 1 stycznia 2022 r. zmian podatkowych realizujących Polski Ład "może dojść do zmian w strukturze finansowania OPP". "Jesteśmy w kontakcie z OPP, które przesyłają do ministerstwa swoje uwagi w związku z przyjętymi zmianami podatkowymi. Współpracujemy z Radą Działalności Pożytku Publicznego w KPRM” – mówiła Rzeczkowska.

Dodała, że skutki zmian podatkowych będą widoczne dla OPP w 2023 r., po rozliczeniu PIT za przyszły rok.

"Od pierwszego kwartału przyszłego roku chcemy rozpocząć dialog z OPP we współpracy z KPRM tak, by oszacować realny wpływ zmian na funkcjonowanie organizacji pożytku publicznego i ich sposób finansowania, i razem, w formie dialogu, wypracować postulaty legislacyjne na przyszłość, które mogłyby zacząć obowiązywać od początku 2023 r. Ich kształt - mam nadzieję - będzie efektem wspólnych analiz" - oświadczyła Rzeczkowska.

Dodała, że na tym etapie trudno mówić o konkretach. Jednocześnie przypomniała, że w Polskim Ładzie wprowadzono zmiany w uldze rehabilitacyjnej.(PAP)

Autor: Karolina Mózgowiec