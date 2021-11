Na początku posiedzenia marszałek Senatu Tomasz Grodzki poinformował o rozszerzeniu porządku obrad o nowelę ustawy o ochronie granicy państwowej, a także o ustawę o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz o ustawę o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku.

Nowela ustawy o ochronie granicy będzie rozpatrywana jako punkt 10.

Porządek obrad został też rozszerzony o projekt uchwały ustanawiającej rok 2022 rokiem Brunona Schulza oraz o projekt uchwały ustanawiającej rok 2022 rokiem Botaniki w 100-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Botanicznego.

Marszałek Grodzki dodał, że porządek obrad prawdopodobnie zostanie też uzupełniony o ustawę o podatkach i opłatach lokalnych. Poinformował również, że decyzją Konwentu Seniorów obecne posiedzenie zostało wydłużone o jeden dzień - piątek, 26 listopada. Wówczas odbędą się głosowania nad rozpatrzonymi ustawami.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie granicy w ubiegłą środę, prace nad nią są prowadzone w trybie pilnym. Nowela ma zapewnić skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną w celu ochrony granicy w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego. Zgodnie z regulacją zakaz przebywania w strefie nadgranicznej byłby wprowadzany na czas określony w drodze rozporządzenia ministra SWiA po zasięgnięciu opinii szefa SG.

Posłowie odrzucili wszystkie poprawki, które w drugim czytaniu do projektu nowelizacji o ochronie granicy państwowej zgłosiły kluby KO i klub KP-PSL oraz koło Polska 2050. Poprawki dotyczyły m.in. wprowadzenia kontroli parlamentarnej oraz sądowej rozwiązań zawartych w ustawie, a także dopuszczenia do strefy nadgranicznej organizacji pozarządowych, wolontariuszy i dziennikarzy. Inna z poprawek zakładała podwyższenie rekompensat dla osób prowadzących działalności w strefie objętej zakazem przebywania.

Senat zajmie się też nowelą ustawy mającą zapobiec skokowym podwyżkom cen gazu w 2022 r. Wzrost cen zakupu gazu w trakcie obowiązywania taryfy można będzie przenieść na kolejne okresy taryfowe. Zgodnie z ustawą sprzedawcy gazu, których taryfy zatwierdza prezes URE, będą mogli do 30 czerwca 2022 r. przełożyć do zatwierdzenia taryfę uwzględniającą koszty zakupu gazu planowane w czasie jej obowiązywania. Jeżeli w tym czasie koszty zakupu gazu wzrosną ponad te zaplanowane, sprzedawca będzie mógł je odzyskać w kolejnych taryfach, które będą obowiązywać od początku 2023 r. Zgodnie z nowelą, obliczy te koszty w określony sposób i zostaną one uznane za koszty uzasadnione. Na ich uwzględnienie w następnych taryfach sprzedawca będzie miał trzy lata począwszy od początku 2023 r.

Ustawa przewiduje, że podwyżka w kolejnej taryfie ustalonej na podstawie proponowanej regulacji w okresie 12 miesięcy następujących po okresie stosowania taryfy, do której wprowadza się korektę z tytułu wzrostu cen zakupu gazu, nie może przekroczyć 25 proc. poziomu średniej ceny, która zostałaby ustalona bez rozliczania tej korekty. Dodatkowo nowela dopuszcza możliwość korygowania taryf i wniosków taryfowych, złożonych przed dniem wejścia w życie ustawy.

Senat zajmie się też nowelizacją m.in. Prawa o ruchu drogowym zaostrzającą kary dla sprawców wykroczeń drogowych. Regulacja zakłada m.in. podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny z 5 do 30 tys. zł. Izba zajmie się też ustawę o OZE, wprowadzającą dla prosumentów nowy system rozliczeń - net billing. Zgodnie z nim, prosumenci będą sprzedawać nadwyżki energii wprowadzone do sieci po określonej cenie, a za energię pobraną będą płacić jak inni odbiorcy. Rozpatrzy też ustawę o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.