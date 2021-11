Według badania progu wyborczego nie przekroczyłyby Koalicja Polska-PSL, którą poparłoby 4 proc. badanych, oraz Kukiz'15 z poparciem 2 proc.

Z sondażu Kantar dla "GW" przedstawionego w poniedziałkowym wydaniu gazety wynika, że aż 78 proc. Polaków deklaruje, że pójdzie na wybory (w tym 57 proc., że na pewno). "Co ciekawe, dziś wyższą mobilizację wyborczą deklarują wybory Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050, niższą PiS czy Lewicy. PiS traci wyborców od roku" - oceniła "GW".

Wśród tych, co chcą głosować, PiS popiera teraz 30 proc. "To o dwa punkty procentowe mniej niż przed miesiącem i o 6 punktów mniej niż przed rokiem, w październiku 2020 r." - czytamy w "GW".

Notowania Koalicji Obywatelskiej to 24 proc. poparcia - w październiku było to 25 proc. Lewica podobnie – wzrost z 7 do 8 proc. Tylko partia Szymona Hołowni poprawiła swoje notowania z 10 do 14 proc. I jeszcze Konfederacja, której poparcie skoczyło z 6 do 9 proc.

6 proc. pytanych, na kogo zagłosują, odpowiedziało: "Nie wiem/Trudno powiedzieć".

Parcie dla Koalicji Polskiej-PSL zadeklarowało 4 proc. badanych, a dla Kukiz'15 - 2 proc.

Zagłosuję na "którąś z partii opozycyjnych, jeszcze nie wiem którą" - odpowiedziało 2 proc. respondentów.

Kolejne 2 proc. to inne odpowiedzi.

Badanie zostało zrealizowane za pomocą wywiadów CATI, na reprezentatywnej próbie ogółu mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat N=1002, w dniach 16-18.11.2021 r.