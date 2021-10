O powstaniu zespołu poinformowali posłowie z zespołu na konferencji prasowej w Sejmie: Paweł Szramka z koła Polskie Sprawy, Andrzej Rozenek z Lewicy, Władysław Teofil Bartoszewski z Koalicji Polskiej-PSL i Michał Wypij z Porozumienia. Pod wnioskiem podpisali się także Krzysztof Bosak z Konfederacji i Mirosław Suchoń z Polski 2050.

Jak podkreślił Szramka, posłowie z zespołu są przekonani, że jego powstanie jest nowym otwarciem i nową jakością w dyskusji na temat polskich służb specjalnych. "Od wielu lat jesteśmy świadkami degradacji polskich służb specjalnych. Niestety głównie przyczyniają się do tego politycy, którzy doprowadzają do nieodpowiedzialnych spraw kadrowych, ale też nie myślą o reformach, nowelizacjach ustaw, żeby dostosować działanie służb do obecnych wymagań, potrzeb i zagrożeń" - ocenił poseł Polskich Spraw.

Bartoszewski podkreślił, że służby specjalne, wywiad i kontrwywiad, które są gwarancją bezpieczeństwa kraju, są niedofinansowane i skromne liczebnie. "Służba cyberbezpieczeństwa państwa Izrael, które jest małym państwem, ma prawie połowę tyle pracowników, co cała agencja wywiadu, a budżet cyberbezpieczeństwa Wielkiej Brytanii jest większy niż budżet polskiej armii" - zaznaczył poseł PSL.

Według niego służby powinny być reformowane w kierunku kontroli cywilnej, państwowej, instytucjonalnej, a nie politycznej, aby społeczeństwo miało do nich zaufanie.

Rozenek zapowiedział, że podczas prac zespołu będzie chciał położyć nacisk na wykorzystanie ludzi, którzy nie pracują już w służbach, a powinni być wykorzystani dla dobra państwa. "Będę chciał zapraszać na ten zespół licznych ekspertów, którzy bardzo chętnie opowiedzą o swojej wizji, jak powinny być skonstruowane służby w Polsce i komu powinny podlegać" - mówił poseł. "Proszę to potraktować jako budowę państwa po PiS-ie, nowego państwa, które będzie służyło obywatelom, a nie jednej, konkretnej partii" - dodał.

Poseł Wypij wyraził przekonanie, że obecnie służby zajmują się politykami i dbają o bezpieczeństwo partii rządzącej. "A to jest niestety prosty przepis na to, żeby wpędzić Polskę w poważne kłopoty, bo przed nami poważne wyzwania związane z zagrożeniem, które jest dzisiaj na naszej granicy" - podkreślił. "Kwestie tego zespołu wyjmujemy z bieżączki politycznej, z bieżącego sporu politycznego" - zaznaczył.

Płk Grzegorz Małecki poinformował, że celem ponadpartyjnej inicjatywy jest budowa nowoczesnego systemu służb specjalnych. "My takiego systemu nie mamy, pomimo kilku podejmowanych prób w minionych dekadach" - zauważył. Ekspert zapewnił też, że będzie dzielić się swoim 25-letnim doświadczeniem nabytym w służbach na różnych stanowiskach.

"Przede wszystkim będę doradzał, w jaki sposób wykorzystać te najnowsze standardy, najlepsze trendy, jakie obserwujemy w tej chwili na świecie i przełamać ten trend, który dotychczas zatruwał wszelkie inicjatywy w tej dziedzinie, czyli próby manipulowania ze strony służb i narzucania swoich, wygodnych rozwiązań, które mają komfort pracy, a nie bezpieczeństwo państwa" - podkreślił Małecki. Zapowiedział wypracowanie nowego modelu systemu do następnych wyborów.