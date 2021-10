- W razie potrzeby musi [Polska - przyp. red.] mieć możliwosć skutecznej obrony i to przez długi czas samodzielnie, bo uruchomienie wsparcia trwa - mówił Jarosław Kaczyński.

- Jeśli chcemy uniknąć najgorszego, czyli wojny, to musimy działać z zasadą "chcesz uniknąć wojny, szykuj wojnę" - dodał

- Mamy nieustanne ćwiczenia armia rosyjskiej, mamy ćwiczenia białoruskie. (...) Niezależnie od deklaracji to są ćwiczenia zmierzające do tego, żeby jednostki armii Federacji Rosyjskiej były gotowe do działań ofensywnych - powiedział Jarosław Kaczyński i dodał: "Ambicją obecnych władz Rosji jest odbudowa imperium, choć dotąd się to nie udało, to pewne kroki są czynione, to skłania nas do radyklanego umocnienie naszych sił zbrojnych".

Jak powiedział Jarosław Kaczyński ta ustawa ma uporządkować prawo, wprowadza dużą 720 artykułów, a jej istotnym elementem jest mechanizm finansowania sił zbrojnych i nowego uzbrojenia.

Jak mówił Kaczyński: "Broni nie kupuje się tak jak samochodów w sklepie. To proces znacznie dłuższy. Dużą rolę będą tutaj odgrywały dostawy amerykańskie, ale nie rezygnujemy też z innych kierunków."

- Chcemy by Polska była państwem, biorąc pod uwagę całe NATO, militarnie silnym. Jednym z najsilniejszych. To wynika z naszego położenia geopolitycznego. Tego rodzaju działania natrafiają zwykle na pewnego rodzaju opory, stąd moja obecność w rządzie - powiedział Jarosław Kaczyński.

Jak zapowiedział minister Błaszczak, nowa ustawa nie oznacza przywrócenia powszechnej służby wojskowej.