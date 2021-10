Dane ostatecznie przekreślają wszelkie spekulacje, że zamknięci w domach Polacy zareagują na to zwiększoną chęcią posiadania potomstwa. Przeciwnie: statystyki pokazują, że zachowali się maksymalnie ostrożnie. Sierpniowe urodzenia są efektem decyzji podejmowanych w listopadzie zeszłego roku w apogeum trzeciej fali, gdy mieliśmy kolejny okres ograniczeń w związku z epidemią, a jednocześnie przepełnione szpitale i niewydolną służbę zdrowia . Wynik to 28 tys. urodzeń w sierpniu, najmniej od wielu lat. Dla porównania rok wcześniej urodziło się 30,5 tys. dzieci, a w sierpniu 2019 r. ponad 5 tys. więcej.

Spadek widać także w danych z dłuższego okresu. Od początku 2021 r. urodziło się 221,9 tys. dzieci, czyli 19 tys. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, i aż o 30 tys. mniej niż rok wcześniej. To oznacza, że gdyby od września do końca tego roku urodziło się tyle samo dzieci, co w ostatnich czterech miesiącach zeszłego roku - 114 tys. - to łącznie w tym roku przyszłoby na świat 336 tys. młodych Polaków. I tak mniej niż w 2020 r., kiedy urodziło się 355 tys. dzieci. Byłoby to najmniej po II wojnie światowej. A wszystko wskazuje, że to i tak szacunek optymistyczny.