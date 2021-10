Gdy Tusk wrócił do polityki w wakacje , zaczął swój tour de force od nazwania PiS-u złem ostatecznym – spór dwóch partii polskiego prawicowego duopolu odmalował zaś w kategoriach starcia eschatologicznej wręcz miary. „Dziś zło rządzi w Polsce, a my wychodzimy bić się z tym złem” – mówił. Jarosława Kaczyńskiego wzywał zaś do „wyjścia z jaskini” i „stanięcia twarzą w twarz”. Choć więc PO od lat powtarza, że nie jest tylko anty-PiS-em, zafundowano nam powrót do kampanii z 2007 r. Wtedy także gra toczyła się rzekomo o odsunięcie od władzy sił zła i personalny pojedynek jeden na jeden dwóch liderów swoich obozów – Tuska i Kaczyńskiego. Dla liczącej już kilkanaście milionów osób grupy Polaków, którzy tak naprawdę nie pamiętają żadnego innego podziału politycznego niż PO-PiS, było to jak niekoniecznie przyjemne zbiorowe déjà vu.