PiS publicznymi pieniędzmi dotuje organizacje Roberta Bąkiewicza, który chce pomóc PiS wyprowadzić Polskę z UE; tak naprawdę chodzi o zintegrowanie PiS i środowiska polskich faszystów - mówili jeszcze w piątek Michał Szczerba i Dariusz Joński. Dziś zakończyła się ich kontrola w Narodowym Instytucie Wolności.

- Naszym zdaniem mamy do czynienia z fałszerstwem dokonanym przez osoby oceniające wnioski o finansowanie. Robiono to, by przyznawać pieniądze organizacjom narodowym, które na to nie zasługiwały - poinformowali posłowie. Zapowiedzieli też, że wyniki kontroli wyślą do Najwyższej Izby Kontroli oraz prokuratury - informuje serwis Onet.

Jak informował jeszcze w piątek Michał Szczerba, "decyzja o dotacjach dla organizacji nacjonalistycznych zapadła na najwyższym politycznym szczeblu i podjął ją osobiście Jarosław Kaczyński". "W panelach ekspertów uczestniczył przecież bezpośrednio przedstawiciel KPRM i Mateusza Morawieckiego" - przekonywał.

"Nie ma lepszego dowodu, żeby pokazać, że Instytut i Fundusz Patriotyczny powstały w jednym celu - tym celem jest zintegrowanie środowiska polskich nacjonalistów i faszystów ze środowiskiem PiS" - mówił Szczerba. "To potwierdzenie, że premier Mateusz Morawiecki wczoraj kłamał. Jego nos, gdyby mógł, wyszedłby z sali sejmowej i doszedł aż do Nowogrodzkiej" - komentował poseł KO.

"Każda złotówka, przekazana Bąkiewiczowi będzie przez nas prześwietlona i skontrolowana przez odpowiednie służby" - zapowiedział Szczerba.