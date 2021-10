Senatorowie odrzucili nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Jej przepisy przewidują m.in. przeniesienie obsługi programu 500+ z gmin do ZUS, wprowadzenie wyłącznie elektronicznej drogi wnioskowania o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz koniec z wypłacaniem pieniędzy do ręki rodzica. To właśnie te zmiany były powodem, dla którego Senat zdecydował, że nie poprze ustawy. W trakcie dyskusji senatorowie wskazywali, że utrudnią one dostęp do świadczeń osobom wykluczonym cyfrowo. Teraz nad sprzeciwem Senatu będzie głosował Sejm i to posłowie ostatecznie przesądzą, czy ustawa zostanie uchwalona i wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 r.