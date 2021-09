W kontekście UE główna linia sporu rządu z Brukselą to sądy i może w niej namieszać także afera e-mailowa. Rząd od kilku tygodni ma na głowie sprawę e-maili ze skrzynki Michała Dworczyka, jak zapewnia wykradzionych przez rosyjskich hakerów. Linia obrony jest stała: nikt z rządu ani PiS nie komentuje e-maili, by nie uwiarygodniać ewentualnych fejków. W zeszłym tygodniu pojawiły się kolejne e-maile, tym razem odnoszące się do nominacji w Sądzie Najwyższym po zmianach i masowych nominacjach sędziów do nowych izb. Co jeśli te informacje są jednak prawdziwe? Z e-maili wynika, że w momencie zaprzysiężenia sędziów ministrowie Michał Dworczyk z kancelarii premiera i Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta uzgodnili, że premier wskaże osoby, które jego zdaniem nie powinny zostać szefem Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, natomiast prezydent wybierze prezesa z pozostałych. Co więcej, cała sprawa miała być jeszcze konsultowana z prezes Trybunału Konstytucyjnego Julią Przyłębską. Warto, żeby zainteresowani wypowiedzieli się, czy takie zdarzenia faktycznie miały miejsce.