W piątkowym wywiadzie prezydent został zapytany o ostre słowa wobec UE, które padają z ust przedstawicieli partii rządzącej, m.in. o "brukselskiej okupacji", a także swoją wypowiedź o "wyimaginowanej wspólnocie".

"Projekt europejski jest czymś, do czego jestem przywiązany osobiście (...). Członkostwo w UE jest zdobyczą cywilizacyjną i my nie tylko chcemy do Unii należeć, ale również ją współtworzyć: Unię będącą w bliskich relacjach z USA, Unię otwartą na nowych członków i szanującą suwerenność swoich państw" - podkreślił Duda.

"Kryzys Unii, do którego niestety przyczyniają się obecnie również niektórzy komisarze, jest więcej niż widzialny. Obecna Komisja narusza traktaty, przyznaje sobie pozatraktatowe uprawnienia i niekiedy otwarcie mówi, że działa na zasadach polityki, a nie prawa" - dodał prezydent.