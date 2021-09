"Super Express" napisał we wtorek, że Joanna Mucha "jest o krok od powrotu do Platformy Obywatelskiej z Polski 2050", a w sprawie tej miał się z nią kontaktować kierujący Platformą Donald Tusk.

"To się nawet nie nadaje do dementowania, bo żeby dementować musi być jakieś źdźbło prawdy, a w tym nie ma nawet ździebełka" - powiedziała Mucha we wtorek dziennikarzom odnosząc się do tych doniesień.

"Nie wracam do Platformy" - oświadczyła.

Joanna Mucha w styczniu 2021 roku przeszła do Polski2050 Szymona Hołowni. Wcześniej była przez kilka kadencji posłanką PO, w latach 2011-2013 ministrem sportu w rządzie Donalda Tuska.