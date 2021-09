Cenę za wzrost poparcia dla Koalicji Obywatelskiej zapłaciła Polska 2050 Szymona Hołowni, której w tym samym czasie poparcie spadło z 16 proc. do 8 proc. Na trzecim miejscu pojawiła się Lewica z lekkim wzrostem notowań o ok. 1 pkt proc. – do 9 proc. Z kolei Konfederacja ma nieco powyżej 8 proc. W praktyce to sytuacja, w której ze względu na błąd statystyczny badania na trzecim miejscu można postawić te trzy ugrupowania obok siebie. Najnowszy sondaż pokazuje, że PSL Koalicja Polska nie przekroczyłaby wyborczego progu – ma w nim 4,5 proc. Ale rzecznik ludowców Miłosz Motyka zwraca uwagę, że dla tego ugrupowania fluktuacja w sondażach na granicy 5 proc. to typowa sytuacja. – Takie niższe wyniki towarzyszą nam zwykle w miesiącach letnich. Zresztą w badaniach jesteśmy na ogół zaniżani, jeśli chodzi o poparcie, a potem – kiedy przychodzą wybory – wchodzimy do parlamentu – podkreśla polityk PSL.