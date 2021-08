Jak sprecyzował w rozmowie z PAP szef RARS Michał Kuczmierowski, poniedziałkowa dostawa szczepionek Pfizera (1,4 mln dawek) dotarła do Polski wcześnie rano, a koło południa trafiła do rządowych magazynów. Z kolei na czwartek spodziewana jest dostawa preparatów Astra Zeneki (730 tys. dawek).

Z danych na stronie gov.pl wynika, że do tej pory do Polski dotarło w sumie ponad 46,1 mln szczepionek przeciwko COVID-19.

Jak poinformował PAP Kuczmierowski, wszystkie punkty szczepień dostają szczepionki na bieżąco, z dnia na dzień, zgodnie z zapotrzebowaniem.

"Punkty, w których są realizowane szczepienia, mają jeszcze własne zapasy i zamawiają kolejne dopiero, gdy im się one kończą" - dodał.

"Nie musimy spieszyć się z dostawami, bo w punktach jest wystarczająca liczba szczepionek. Mamy rezerwy szczepionek w magazynach na potrzeby szczepień Polaków, a nadwyżki możemy sprzedawać za granicę" - podkreślił Kuczmierowski.

W poniedziałek szef Kancelarii Premiera i pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk poinformował PAP, że Polska do tej pory wysłała szczepionki Pfizera przeciwko COVID-19 - oprócz Australii (1 mln dawek) - do Hiszpanii (2,4 mln), Portugalii (0,6 mln). Do Norwegii wysłano 1 mln dawek Moderny. We wtorek na Ukrainę zostanie przekazanych 0,65 mln dawek Astra Zeneki.

Z danych rządowych wynika, że w Polsce w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19, czyli dwiema dawkami preparatów firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest ponad 18,1 mln osób. Od 27 grudnia ub.roku, gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 161 555 dawek.