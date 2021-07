Zawody medyczne mają szczególny cel – dbanie o dobrostan innych, przez co są szczególnie narażone na zakażenie. To dobry przykład na wspomnianą możliwość sięgnięcia do ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności z zachowaniem zasady proporcjonalności. Jest namacalna wartość, która wymaga ochrony. Oczywiście stosowna ustawa musiałaby wynikać z realiów, czyli aktualnego stanu pandemii, liczby zakażeń, tempa transmisji wirusa. Co do jednak samego wprowadzenia obowiązku szczepień, to w obecnym stanie prawnym władza ma narzędzie, by to zrobić. Chodzi m.in. o znowelizowany na początku pandemii art. 46 ustawy z 2008 r. o zapobieganiu chorobom zakaźnym, który mówi o możliwości rozszerzenia grupy osób podlegających obowiązkowym szczepieniom ochronnym oraz zakresu samych szczepień. Niestety rozporządzeniem. Istnieje już także katalog konsekwencji wobec osób, które się do obowiązku nie zastosują. Mam na myśli zarówno administracyjne kary pieniężne – nakładane przez sanepid – jak i kary za wykroczenie, czyli policyjne mandaty albo wnioski do sądu. To, oczywiście, budzi wątpliwości konstytucyjne, jednak rządzący nie widzieli przeciwwskazań do ich nakładania w odniesieniu do gromadzenia się, noszenia maseczek, wchodzenia do parków. Kolejne sądy podważają takie rozwiązania.