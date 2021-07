– Trzeba zastanowić się nad tym, czy nie zwrócić się do osób, które otrzymują pomoc socjalną, 500 plus czy różnego rodzaju inne wsparcie socjalne – te osoby powinny, jeżeli zdrowie im na to pozwala, się zaszczepić – dla swojego dobra – powiedział w „Debacie Tygodnia” w Polsat News poseł Kolaicji Obywatelskiej Tomasz Lenz.

Poseł Lenz doprecyzował, że nie chodziło mu o zabranie świadczenia 500 plus za brak zaszczepienia, ale wstrzymanie jego wypłaty. Ocenił to jako skuteczne rozwiązanie na równi z wprowadzeniem obowiązkowych szczepień.

Źródło: Polsat News