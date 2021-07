"Musimy szykować się na trudne scenariusze, Polacy są trochę uśpieni tą dobrą sytuacją epidemiczną" - powiedział Mateusz Morawiecki.

Premier dodał, że rząd zdecydował się na utrzymanie części szpitali tymczasowych. Podkreślił, że Polska ma wystarczająco dużo szczepionek, aby każdy mógł być szczepiony.

"Najlepszą formą ograniczenia możliwości wzrostu zakażeń są szczepienia" - powiedział Adam Niedzielski.

Wariant Delta. Co z kwarantanną?

Osoby zaszczepione, które miały kontakt z osobą zakażoną wariantem Delta, nie będą kierowane na kwarantannę, będzie wdrażany jedynie nadzór sanitarny. Jeżeli podczas takiego nadzoru osoba zaszczepiona źle się poczuje, wówczas kwarantanna będzie wdrażana.

Osoby niezaszczepione po kontakcie z wariantem Delta zawsze będą kierowane na kwarantannę. Jak poinformował rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz, w takich przypadkach inspektorzy mogą zadecydować również o wydłużeniu czasu kwarantanny.

Szczepienia przeciwko COVID-19 w Polsce

Przekroczyliśmy liczbę 14 milionów w pełni zaszczepionych osób - poinformował we wtorek na Twitterze szef KPRM Michał Dworczyk. Dotychczas w Polsce wykonano ponad 30 mln szczepień przeciw COVID-19.

Łącznie do Polski dostarczono do tej pory 39 820 280 dawek szczepionki; do punktów szczepień trafiło 33 044 565 dawek.

