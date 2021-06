Zbigniew Girzyński, Arkadiusz Czartoryski i Małgorzata Janowska wyszli w piątek z PiS i założyli koło Wybór Polska. To oznacza, że klub PiS liczy dziś 229 posłów. Już wczoraj było widać pierwsze polityczne efekty: Girzyński, obok szefa Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztofa Sobolewskiego, był gościem na kongresie Porozumienia. Dla Gowina, który systematycznie jest wypychany z koalicji, trójka uciekinierów to naturalni sojusznicy. Stąd w jego wystąpieniu pobrzmiewały mocne tony. Podkreślał, że w tym parlamencie nie da się zbudować innej stabilnej większości. – Jesteśmy gotowi kontynuować dobry dla Polski projekt Zjednoczonej Prawicy. To nie my działamy na rzecz jego zniszczenia, ale jeśli ktoś będzie chciał ten projekt zakończyć, to zbuduję alternatywne scenariusze i będą w tym skuteczny – zapewniał.