Buda, pytany w programie Tłit na portalu wp.pl, kiedy odbędzie się głosowanie pierwszej ustawy w ramach Polskiego Ładu, odpowiedział, że "wszystko jest przygotowane tak, żeby pierwsze ustawy pojawiły się na kolejnym posiedzeniu sejmowym". "W ciągu kilkunastu dni będziemy procedować pierwsze projekty" - powiedział. Dodał, że na pierwszy ogień pójdzie pakiet ustaw podatkowych.

Wiceminister, pytany o likwidację Otwartych Funduszy Emerytalnych, wskazał, że to kwestia decyzji politycznej. "Jest kilka rozwiązań na stole trzeba rozstrzygnąć, które będzie najwłaściwsze" - powiedział.

"Mam nadzieję, że w ofensywie wrześniowej w całym pakiecie legislacyjnym również OFE będziemy mieli i zaproponujemy te rozwiązania, a przed wakacjami będziemy się starali przeprowadzić Polski Ład w tej części, którą zapowiedzieliśmy" - wskazał. Dodał, że rozwiązania dot. OFE będą ogłoszone zapewne przed wrześniem, "ale we wrześniu będzie proces legislacyjny".

Buda nie sądzi, aby zmiany związane z systemem emerytalnym weszły w życie od stycznia, bo "jest dwadzieścia kilka czynności technicznych, które muszą się dokonać". "Od Nowego Roku to będzie mało prawdopodobne, raczej bym na połowę przyszłego roku skalował" - wskazał. Wiceszef MFiPR zakłada, że pierwsze pieniądze z KPO trafią do Polski do końca lipca albo na początku września. Wskazał, że zaakceptowanie przez KE Krajowego Planu Odbudowy "to kwestia kilku tygodni". "Jesteśmy po wszystkich rozmowach z Komisją, mamy pozamykane tematy; piłeczka po stronie KE" - stwierdził. Buda ma nadzieję, ze przed wakacjami taka zgoda będzie.

Krajowy Plan Odbudowy ma być podstawą do sięgnięcia przez Polskę w ramach Funduszu Odbudowy po dodatkowe środki z UE na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa w gospodarce. Krajowy Plan Odbudowy musi przygotować każde państwo członkowskie i przesłać do Komisji Europejskiej. W dokumencie wyodrębniono część grantową i pożyczkową. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro. Na tę kwotę składa się 23,9 mld euro dotacji i 34,2 mld euro pożyczek.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł); inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy; mieszkania bez wkładu własnego; dom do 70 m kw. bez formalności; a także emerytura bez podatku do 2500 zł.