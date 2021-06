Kukiz zaznaczył też, że ze swojej strony jeśli chodzi o wymóg głosowania wspólnie z PiS-em "to trudno żebym dla tak wielkich spraw sprzeciwiał się woli PiS". Dodał, że chodzi np. o głosowania w sprawach personalnych np. w przypadku marszałka Terleckiego.

"Marszałkiem się bywa, a ustawa antykorupcyjna czy ustawa o sędziach pokoju będzie skutkowała przez dekady, jeśli zostanie uchwalona, jeśli wejdzie w życie" - wyjaśnił. Paweł Kukiz mówił też o swoich postulatach, które przedstawił partii rządzącej m.in o ustawie antykorupcyjnej i o sędziach pokoju. Osoby na to stanowisko mają być wybierane bezpośrednio przez obywateli. "Początek już jest, ale ja uznam sukces dopiero, gdy zobaczę podpis pana prezydenta na tej ustawie. Kiedy będę wiedział, że te ustawy wejdą w życie" - powiedział Kukiz.

Odniósł się też do słów Marcina Kierwińskiego, który nazwał go "pierwszym na świecie antysystemowcem, wspierającym system, z którym ponoć walczy". Kukiz wyjaśnił, że system to nie są ludzie czy partie polityczne, które ze sobą współpracują lub siebie zwalczają. "System to są normy prawne, to jest prawo, które określa relacje pomiędzy tymi podmiotami, partiami. A przede wszystkim relacje między władzą a obywatelem. Ja dążę do takiego państwa i takich norm prawnych, by polityk był pracownikiem obywatela, a nie jego właścicielem" - sprecyzował. Zaznaczył też, że chce zmienić ordynację wyborczą, tak aby "każdy Polak mógł wystartować do Sejmu". "A nie tak jak jest dzisiaj, tylko wówczas masz prawo startowania do Sejmu, jeśli albo jesteś członkiem jakieś partii, albo jeśli podłączysz się pod jakąś partię, która Cię wystawi, albo stworzysz za przeproszeniem swoje własne stado".

Odniósł się też do programu PiS. "Nowy Ład to bardzo poważny i potężny program. Gdybym nie widział jego plusów, to mocno bym się zastanawiał, czy każdą cenę powinien zapłacić za te zmiany ustrojowe. Są oczywiście pewne rzeczy, które nie do końca mi się uśmiechają np. podwyżki podatków, ale z drugiej strony nie ma na świecie państwa, w którym nie płaci się podatków. W jednym momencie można je podnieść, w innym znieść". Zaznaczył też, że w tym programie "jest ujęty jeden z kluczowych postulatów czyli kwota wolna od podatków w wysokości 30 tysięcy złotych". Przekazał również, że liczy na to, że w projekcie cyfryzacji zostaną uwzględnione jego postulaty dotyczące chęci stworzenia platform do konsultacji z obywatelami i wprowadzenie zitalizowanego podpisu przy obywatelskich inicjatywach ustawodawczych. Wyjaśnił, że w tej chwili ludzie boją się podpisywać na papierowych listach gdzieś na ulicy, boją się podawać swoje adresy czy pesel. Ciężko zebrać w takiej formie 100 tysięcy podpisów.

W poniedziałek prezes PiS Jarosław Kaczyński i lider Kukiz'15 Paweł Kukiz przedstawią na wspólnej konferencji prasowej szczegóły porozumienia programowego, które dotyczy wzajemnego wspierania ustaw, a także głosowań w Sejmie w kluczowych sprawach.

Wspólna konferencja to efekt wielomiesięcznych rozmów, które prowadzili liderzy obu formacji i podpisanym po nich 31 maja porozumieniu ws. współpracy programowej PiS oraz Kukiz'15.