– W dobie bipolarnej polityki i wszechogarniającego sporu polityk taki jak Michał Dworczyk, przekazujący neutralne komunikaty dotyczące zarządzania codziennością, nie ma siły przebicia. Chcąc zbudować się politycznie, musiałby trafić na jakiś front walki, gdzie podział jest czytelny i w którym część wyborców będzie a priori po jego stronie – tłumaczy prof. Rafał Chwedoruk, politolog z UW. Z kolei co do Adama Niedzielskiego od osoby z rządu słyszymy opinię, że „to nie jest polityk”. – On nawet nie wypowiada się jak rasowy polityk, dlatego nie jest postrzegany jako lider – dodaje.