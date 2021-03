Koalicja Polska-PSL apeluje do rządu, aby w budżecie państwa znalazły się środki na program in vitro, postuluje też powszechny dostęp do żłobków i przedszkoli oraz zrównanie płac kobiet i mężczyzn - oświadczyła w poniedziałek posłanka Bożena Żelazowska.

Żelazowska przypomniała w poniedziałek na konferencji prasowej w Sejmie punkty programowe Koalicji Polskiej-PSL skierowane do kobiet. Posłanka stwierdziła, że pomimo wielu zmian na lepsze, w Polsce wciąż nierówne są płace kobiety i mężczyzn. "Upominamy się o to, aby upublicznić te płace, żebyśmy wiedzieli jakie to są różnice i ile powinny więcej zarabiać panie, aby te płace były zrównane" - powiedziała Żelazowska. Podniosła też kwestię refundacji procedury in vitro. "Wiemy, jak wielki to jest dramat dla wielu małżeństw. I myślę, że tutaj właśnie w budżecie rządowym powinny być na to zagwarantowane środki" - powiedziała posłanka. Podkreśliła, że "wiele samorządów rozumie ten problem i w swoich budżetach takie pieniądze zabezpiecza". "Apelujemy do rządu, aby w budżecie państwa były programy dofinansowania in vitro" - powiedziała Żelazowska. Posłanka PSL mówiła też o powszechnym dostępie do żłobków i przedszkoli "tak, aby matki mogły spokojnie wrócić na rynek pracy". "Chodzi też o to, aby pomóc tym kobietom, które opiekują się swoimi rodzicami, osobami niepełnosprawnymi" - dodała. Stąd, jak poinformowała, Koalicja Polska-PSL "złoży w najbliższych dniach projekt ustawy, która ureguluje tę kwestię". Zdaniem Żelazowskiej prawdziwe rozwiązania socjalne zaproponował prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, kiedy był ministrem pracy i polityki społecznej. Jak dodała, "to wtedy mieliśmy kosiniakowe dla matek, czyli 1000 zł na dziecko czy program budowy żłobków".